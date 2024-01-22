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06:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Какое озеро считается самым крупным за всю историю существования планеты?

В Книгу рекордов Гиннесса включили самое большое озеро в истории Земли.

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Древнее море Паратетис включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое озеро в истории Земли. В соответствии с расчетами ученых из Утрехтского университета, а также их коллег из Бразилии, России и Германии, Паратетис занимал территорию в 2,8 млн квадратных км, что сопоставимо с площадью Средиземного моря.

Где находилось самое большое озеро?

Паратетис простирался от Альпийских гор на западе до Туркменистана на востоке. Озеро существовало примерно 11 млн лет назад и содержало около 1,77 миллиона кубических километров воды — это примерно в 10 раз больше, чем содержат все современные озера Земли.

Поднятие горных хребтов Центральной Европы постепенно изолировало Паратетис от мирового океана. В начале позднего миоцена древнее море превратилось в мега-озеро, в котором образовалась уникальная эндемичная фауна. Не имеющий выхода к морю Паратетис пережил экстремальные гидрологические кризисы и эпизоды частичного высыхания. Согласно результатам исследования, основные периоды высыхания происходили между 9,75 и 7,65 миллиона лет назад.

После частичного пересыхания озера образовались Черное, Каспийское и Аральское моря. Оставшаяся вода накапливалась в центральных соленых и периферийных опресненных бассейнах, а обширные территории (до 1,75 млн км²) превратились в лесостепные земли.

Откуда появилось название озера?

Название «Паратетис» предложил в 1924 году русский геолог Владимир Ласкарев. Термин указывает на то, что водоем был частью древнего океана Тетис, но отделился от него с образованием Альп, Карпат и еще нескольких горных систем.

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