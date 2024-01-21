Какое количество водки, вина или пива смертельно?
Пить вредно, но можно ли от выпивки умереть? Разбирался aif.ru.
Пить вредно, но можно ли от выпивки умереть? Разбирался aif.ru.
Можно ли умереть, выпив качественный, а не контрафактный алкоголь? Увы, да.
Алкогольные напитки содержат этиловый спирт, который в больших объемах отравляет организм, действуя как яд. Смертельная доза зависит от:
— возраста,
— весовой категории,
— пола,
— наличия различных хронических болезней, например печени, органов пищеварения,
— влияния факторов внешней среды
Как пишет сервис Стопзависимость.ру, доза алкоголя измеряется в промилле, что обозначает 1/1000 единицу этилового спирта (этанола). Согласно проведенным исследованиям, для летального исхода в среднем достаточно 5−6 промилле в крови. При этом худощавой женщине средних лет либо мужчине среднего телосложения, никогда не употреблявшим спиртные напитки, достаточно 4 промилле в организме для наступления смерти. И напротив, человек крупного телосложения может принять дозу, превышающую 6 промилле, без ужасных последствий.
Смертельная доза водки
В пол-литровой бутылке водки содержится 200 мл чистого спирта, что соответствует 2,5 промилле. Смертельная доза при весе до 45 кг составляет 1 бутылку, при весе 80 −100 кг — 2−3 бутылки, выпитых в течение 2−3 часов. После откажет печень и наступит смерть. Надежда тут только, что сработают защитные механизмы организма и возникнет рвота.
Смертельная доза пива и вина
Наибольшей популярностью среди подростков и женщин пользуются слабоалкогольные напитки, которые содержат минимальное количество чистого спирта, гораздо меньше, чем водка, коньяк, ром, виски и другие крепкие напитки. Однако если умудриться выпить ведро пива или 4 бутылки вина без закуски и похода в туалет в течение 2 часов, то умереть вполне реально.
Кстати, ребенку для тяжелого отравления вполне может хватить 100 г вина или пива.
Как рассчитать смертельную дозу?
Чтобы рассчитать смертельное количество крепкого алкоголя для взрослого надо понимать, что это: 1 мл спиртного на 1 кг веса.
При ежедневном употреблении спиртных напитков развивается зависимость, организм перестает воспринимать этиловый спирт как яд и со временем ослабевает, что приводит к сильной интоксикации с последующим летальным исходом. Чтобы избежать нежелательных последствий, рекомендуется максимально исключить употребление алкоголя.