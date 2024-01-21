Какое количество водки, вина или пива смертельно?

Можно ли умереть, выпив качественный, а не контрафактный алкоголь? Увы, да.

Алкогольные напитки содержат этиловый спирт, который в больших объемах отравляет организм, действуя как яд. Смертельная доза зависит от:

— возраста,

— весовой категории,

— пола,

— наличия различных хронических болезней, например печени, органов пищеварения,

— влияния факторов внешней среды и т. д.

Как пишет сервис Стопзависимость.ру, доза алкоголя измеряется в промилле, что обозначает 1/1000 единицу этилового спирта (этанола). Согласно проведенным исследованиям, для летального исхода в среднем достаточно 5−6 промилле в крови. При этом худощавой женщине средних лет либо мужчине среднего телосложения, никогда не употреблявшим спиртные напитки, достаточно 4 промилле в организме для наступления смерти. И напротив, человек крупного телосложения может принять дозу, превышающую 6 промилле, без ужасных последствий.

Смертельная доза водки

В пол-литровой бутылке водки содержится 200 мл чистого спирта, что соответствует 2,5 промилле. Смертельная доза при весе до 45 кг составляет 1 бутылку, при весе 80 −100 кг — 2−3 бутылки, выпитых в течение 2−3 часов. После откажет печень и наступит смерть. Надежда тут только, что сработают защитные механизмы организма и возникнет рвота.

Смертельная доза пива и вина

Наибольшей популярностью среди подростков и женщин пользуются слабоалкогольные напитки, которые содержат минимальное количество чистого спирта, гораздо меньше, чем водка, коньяк, ром, виски и другие крепкие напитки. Однако если умудриться выпить ведро пива или 4 бутылки вина без закуски и похода в туалет в течение 2 часов, то умереть вполне реально.

Кстати, ребенку для тяжелого отравления вполне может хватить 100 г вина или пива.

Как рассчитать смертельную дозу?

Чтобы рассчитать смертельное количество крепкого алкоголя для взрослого надо понимать, что это: 1 мл спиртного на 1 кг веса.