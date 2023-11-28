Какое альтернативное молоко плохо сочетается с кофе?

В кофейнях и магазинах представлен большой ассортимент альтернативного молока — напитков из сои, овса, миндаля, кокоса и других растений. Между тем, не все они подходят для добавления в кофе. Об этом рассказала РИА Новости Дарья Соболева, руководитель группы бренд-бариста российской компании-производителя натурального кофе.

Какое альтернативное молоко не стоит добавлять в кофе?

По словам Соболевой, овсяное и соевое молоко не подходят для добавления в кофе по вкусовым качествам. У них специфический вкус и они менее сладкие, чем другие виды альтернативного молока.

Не всегда сочетается с кофе и банановое молоко. Например, оно не подходит к кислотным кофейным напиткам. Кроме того, эксперт отметила, что есть альтернативное молоко профессиональной линейки, а есть обычное, для дома, и к кофе лучше подходит специализированный банановый напиток для кофеен.

Какое альтернативное молоко лучше всего сочетается с кофе?

Соболева отметила, что самые популярные виды альтернативного молока: кокосовое, миндальное и ореховое. При этом его жирность не влияет на вкус кофе, если добавлять менее жирное растительное молоко, напиток получится менее плотным, более водянистым. Но кофе от этого не испортится.

Альтернативное молоко часто выбирают люди с непереносимостью лактозы. Эксперт советует им делать или покупать кофе на безлактозном молоке, а не альтернативном.

«Альтернативное молоко — это же не молоко, это напиток, поэтому если мы хотим капучино, то лучше его делать на живом обычном молоке, даже если оно безлактозное», — отметила Соболева.