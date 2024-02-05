Какими будут новые уроки труда

И кстати, строгого разделения на занятия для мальчиков и девочек на уроках труда не будет. Как делить класс на подгруппы для занятий, решать будет школа вместе с родителями. Главное, чтобы все модули были доступны всем детям. И если, к примеру, мальчик захочет, он тоже смог бы научиться готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион. И так же с девочками.