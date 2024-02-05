Какими будут новые уроки труда

По этой теме было множество дискуссий, и вот решение принято: в школы вернутся слесарное дело, кройка, шитье.
В начальной школе новому предмету будет отведено 135 часов: по 34 часа в год в каждом классе — с первого по четвертый. В неделю запланировано по 1 уроку.
— В содержание программы начального общего образования включены общие для каждого года обучения модули: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии», — рассказали в Минпросвещения.
На уроках школьники будут работать с бумагой и картоном, тканями, с природным материалом, пластиком, поролоном, фольгой и проч.
С 5-го по 9-й класс «трудиться» дети будут больше. Всего на основную школу рекомендовано 272 учебных часа. При этом в 5, 6, 7 классах — по 68 часов в год (2 часа в неделю), в 8 и 9 классах — по 34 часа в год (1 час в неделю).
— Программа по труду для 5−9 классов будет состоять из обязательных и вариативных модулей, — уточнили в минпросвещения. — Обязательные: «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
Модули по выбору: «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».
Как подчеркнули в ведомстве, важнейшие новые особенности уроков труда — приобретение базовых навыков работы с разными материалами, знакомство с миром профессий, самоопределение.
И кстати, строгого разделения на занятия для мальчиков и девочек на уроках труда не будет. Как делить класс на подгруппы для занятий, решать будет школа вместе с родителями. Главное, чтобы все модули были доступны всем детям. И если, к примеру, мальчик захочет, он тоже смог бы научиться готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион. И так же с девочками.
Официально
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:
— Урок труда — яркий пример того, как ценный опыт советской школы можно наполнить новым смыслом, исходя из современных реалий, актуального запроса общества. Мы прививаем подрастающему поколению осознание ценности труда, обучаем ребят полезным навыкам. При этом урок будет включать в себя и элементы профориентации. Очень важно, что учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных профессий в конкретном регионе. Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули.