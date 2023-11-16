Каким должен быть температурный режим в разных помещениях?
Оптимальная температура воздуха в квартире нужна для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
Оптимальная температура воздуха в квартире нужна для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
В квартире важно поддерживать оптимальную температуру и правильный уровень влажности. Влажность и высокая температура могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем.
СанПиН 1.2.3685−21 установленные гигиенические нормативы температуры воздуха. Согласно документу, допустимая температура в холодное время года должна составлять 18−24°С, а в теплое — 20−28°С. При этом для каждого помещения она будет своя.
В жилых помещениях в сезон холодов:
В организациях для детей младше 7 лет допустимые температуры:
В организациях для детей старше 7 лет:
В палатах медицинских организаций должна поддерживаться температура на уровне 20 — 26.
В помещениях для отдыха и игр организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20.
В раздевалках в банях — 25 — 28.
В жилых комнатах в стационарных организациях социального обслуживания — 20 — 24.
В парикмахерских и косметических кабинетах — 21 — 23.