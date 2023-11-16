14:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Каким должен быть температурный режим в разных помещениях?

Оптимальная температура воздуха в квартире нужна для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

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Источник: AP 2023

В квартире важно поддерживать оптимальную температуру и правильный уровень влажности. Влажность и высокая температура могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем.

СанПиН 1.2.3685−21 установленные гигиенические нормативы температуры воздуха. Согласно документу, допустимая температура в холодное время года должна составлять 18−24°С, а в теплое — 20−28°С. При этом для каждого помещения она будет своя.

Какие показатели температуры воздуха установлены в помещениях?

В жилых помещениях в сезон холодов:

  • Жилые комнаты — 18−24°С.
  • Кухня — 18−26°С.
  • Ванная, туалет (или совмещенный санузел) — 18−26°С.
  • Кладовая — 12−22°С.
  • В теплое время года температура в жилых комнатах должна быть на уровне 20−28°С.

В организациях для детей младше 7 лет допустимые температуры:

  • 19 — 21 — спальни, музыкальные, физкультурные залы, туалеты;
  • 21−24°С — игровые комнаты, помещения для занятий, раздевалки;
  • 24−26°С — душевые.

В организациях для детей старше 7 лет:

  • 20—24°С — жилые комнаты, помещения для отдыха и игр;
  • 20—24°С — спальные и учебные помещения, кабинеты, помещения для самоподготовки, актовые залы,
  • 18 — 26 — туалеты, помещения для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды.

В палатах медицинских организаций должна поддерживаться температура на уровне 20 — 26.

В помещениях для отдыха и игр организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20.

В раздевалках в банях — 25 — 28.

В жилых комнатах в стационарных организациях социального обслуживания — 20 — 24.

В парикмахерских и косметических кабинетах — 21 — 23.

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