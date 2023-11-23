Какие знаменитые картины написаны акварелью

23 ноября по всему миру художники и любители искусства отмечают Международный день акварели. Этот вид красок многие из нас знают с детства — обычно дети начинают учиться рисованию именно с акварели (иногда с гуаши). Легкий, воздушный, полупрозрачный мир, создаваемый акварелью, действительно поражает. Однако на протяжении истории этот вид красок почти неизменно проигрывал маслу. Тем не менее, некоторые действительно известные и популярные картины написаны именно акварелью. Рассказываем о девяти самых знаменитых из них.

«Личфилдский собор, Стаффордшир» Томаса Гертина

Настоящий революционер акварельной живописи, который смог привлечь внимание широкой аудитории к этому виду красок. Томас Гертин учился у лучших и постепенно обрел свой стиль — масштабный, но лиричный, яркий, но нежный. Художник использовал за основу серую бумагу, и это придавало его картинам новое видение, а также было очень органично для пейзажей Англии — например, изображения Личфилдского собора.

«Пшеничные стога» Винсента Ван Гога

Главный постимпрессионист родом из Нидерландов также работал с акварелью, и яркий тому пример — картина «Пшеничные стога». Поздний Ван Гог во всей красе и необычной технике. Примечательно, что у этой картины невероятная судьба — с 1905 года она не выставлялась публично, во время Второй мировой войны ее изъяли нацистские солдаты, а совсем недавно ее продали за рекордную для голландца сумму на аукционе.

«Красный дракон» Уильяма Блейка

Мистические мотивы встречаются и у Уильяма Блейка. Художника привлекали загадки и тайны, и он кропотливо изучал Библию в надежде понять замысел Творца и даже написал серию иллюстраций к ней. Например, «Красного дракона» — одно из самых ярких и таинственно-притягательных изображений Дьявола, притом со спины.

Картины других художников смотрите по ссылке.

Олеся Маевская