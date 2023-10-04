Какие знаменитости были учителями до популярности

Джоан Роулинг

В 25 лет будущая писательница, которая на тот момент уже преподавала английский язык в Париже, решила уехать в Португалию, чтобы отдохнуть, подзаработать и поработать над рукописью о юном волшебнике. Роулинг учила азам студентов возрастом от восьми до 62-х, но подростки 14−17 лет были ее любимчиками. С пяти до десяти Джоан преподавала, а утро посвящала написанию книги. Через полгода в Португалии писательница нашла любовь, через шесть месяцев вышла замуж и бросила преподавательское дело.

Барак Обама

Задолго до своей инаугурации 44-й президент США был профессором юридического факультета Чикагского университета. С 1992 года он вел курсы по истории, политике и праву, где оттачивал ораторское мастерство и навыки ведения дебатов. В 2004 году Обама покинул факультет, заняв кресло в Сенате США.

Джордж Оруэлл

В 1932 году Эрик Артур Блэр (настоящее имя писателя) начал преподавать в Старшей школе Хавсорнс в Восточном Лондоне. Его учениками были сыновья местных торговцев от 10 до 16 лет. Помимо Блэра там работал еще один учитель — это и был весь преподавательский состав. В 1933 году Блэр перевелся в Колледж Фрэйс в Уксбридже. К сожалению, Эрик Артур недолго работал в ней: во время поездки на мотоцикле он простудился и заболел пневмонией, а спустя год навсегда оставил учительское кресло и тогда же написал свой знаменитый роман «1984».

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