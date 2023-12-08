Какие ягоды самые полезные в зимний период?

Брусника, клюква и облепиха — самые полезные ягоды в зимний период. Они способствуют повышению иммунных свойств организма, содержат витамины A, С, РР, К, В1, В2, Е, P и другие важные элементы.

Чем полезна клюква?

Клюква обладает поливитаминным комплексом, содержит в себе микро- и макроэлементы, сахар и органические кислоты. Ее преимущество состоит в том, что все полезные свойства ягода сохраняет вне зависимости от вида хранения.

Как заявляют в Роспотребнадзоре, в этой ягоде содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества и фитонциды. Также она богата органическими кислотами: лимонной, хинной, яблочной, янтарной, щавелевой и бензойной. Благодаря последней клюква хорошо хранится в любом виде, без потери своих полезных свойств. Ее следует употреблять как при профилактике простудных заболеваний, так и в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения.

Чем полезна брусника?

Брусника богата витаминами A, С и Е. Также в ней много пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора. Всего в 100 граммах этой ягоды содержится 95% суточной нормы органических кислот, 32,5% марганца и 16,7% витамина С. В Роспотребнадзоре советуют есть бруснику людям, страдающим хронической усталостью и пониженным иммунитетом. В лечебных целях можно использовать как плоды брусники, так и ее веточки и листья.

Чем полезна облепиха?

Облепиха обладает приятным кисло-сладким вкусом и своеобразным ароматом, из-за которого ягоду называют северным, или сибирским ананасом. В ней также огромный перечень витаминов и полезных веществ. Для укрепления иммунитета в Роспотребнадзоре советуют употреблять облепиху в любом виде: есть ягоды сырыми, пить морсы, заваривать ягодный чай. Облепиховый сок облегчает течение простудных заболеваний — смягчает кашель, ослабляет насморк и снижает температуру. Латинское название этой ягоды (hippophae) состоит из двух слов: hippos — лошадь и phae — придавать блеск. Считалось, что древние греки больных и раненых лошадей кормили побегами дикорастущей облепихи, отчего животные быстро выздоравливали, а шерсть у них становилась гладкой, лоснящейся и блестящей.

Интерес к облепихе возрос в 40-х годах прошлого века в связи с установленным поливитаминным составов ягод. Ученые обнаружили, что облепиха содержит едва ли не все витамины известные науке. Особенно много в ней витамина С, также в ягодах содержатся витамины B1, B2, B3, В6, B9, К, Р, провитамин А, витамин Е, а также другие полезные вещества — флавоноиды, серотонин, органические кислоты (яблочная, щавелевая и винная), микроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор, железо), масла (9% в мякоти, 12% в косточках), дубильные вещества, пектины, растительные антибиотики, простые сахара (глюкоза и фруктоза).