Какие визы оформляют в 2023 году россиянам в Китай?

Визу надо оформлять как для взрослых, так и для детей. Действуют единые правила. В Москве и Санкт-Петербурге в августе впервые в истории открылись визовые центры КНР. С одной стороны, это упрощает ситуацию, с другой — это дополнительный этап и дополнительный сбор для туристов. Для получения визы россиянин заполняет анкету, выбирает на сайте время для очного посещения центра, приходит, сдает документы, платит консульский сбор, сервисный сбор и визовый сбор. Через какое-то время виза готова. Сейчас срок получения визы с момента посещения сервисного центра в среднем составляет неделю.

Виза не нужна в трех случаях. Первый — если турист едет с группой, по так называемому межправительственному соглашению по безвизовому обмену. Речь идет о группе от 5 до 50 человек, на срок не более 15 дней в рамках группы. Есть, конечно, определенные ограничения: заранее должен быть прописан маршрут, от которого отклоняться нельзя. Второй вариант — виза по прилету. Сейчас этот вариант работает в первую очередь в Шанхае. Это тоже делается через уполномоченных туроператоров. Группа набирается от 2 человек, и тоже есть ряд ограничений: необходимо прописать заранее свой маршрут. Еще один канал безвизовых поездок в Китай — остров Хайнань. Безвизовый въезд возможен при условии, что у человека есть билет на любой прямой рейс на Хайнань, минуя материковый Китай. Из РФ сейчас прямых перелетов нет, соответственно, этот способ пока не работает. Также действует механизм оформления виз российским туристам сроком на 10 дней в приграничных городах, таких как Суньфеньхе, Маньчжурия.