Какие семь продуктов маскируются под полезные?

е все продукты, которые считаются полезными или диетическими, являются ими на самом деле. Некоторые лишь маскируются под ЗОЖ-еду и не приносят ожидаемого эффекта или даже наоборот — могут навредить здоровью или фигуре. О семи таких «ЗОЖ-оборотнях» рассказали в Роспотребнадзоре.

Какие продукты на самом деле не полезны для здоровья и фигуры?

Мифы о пользе или диетическом эффекте сложились в отношении следующих продуктов:

сладких йогуртов и творожков

Принято считать, что кисломолочные продукты полезны для организма, в частности для пищеварения. И действительно, содержащиеся в них кисломолочные бактерии благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Но такую пользу дают только натуральная кисломолочка, которая не прошла термическую обработку и не содержит красителей и других добавок. Сладкие творожки, которыми наполнены стеллажи магазинов, пользой похвастаться не могут: в них слишком много сахара (в некоторых продуктах его концентрация достигает 15%);

соков и нектаров

Соки и нектары считаются кладезью витаминов. Но на самом деле, магазинные пакетированные напитки содержат лишь витамин С и иногда провитамин А (если витамины не добавили искусственно). При этом в соки и нектары часто кладут много сахара. Врачи советуют отдавать предпочтение цельным фруктам и овощам — в них больше клетчатки, так как в соках она уходит в жмых. И даже сок без сахара и с мякотью нельзя назвать исключительно полезным продуктом, злоупотреблять им не рекомендуется;

обезжиренных молочных продуктов

Некоторые люди, следящие за весом, выбирают обезжиренную или маложирную молочку. Но самом деле жиры необходимы нашему организму, также как белки и углеводы, и исключение их из рациона вредно. Обезжиренные молочные продукты скорее вредны для организма, чем полезны. Во-первых, содержащийся в них кальций хуже усваивается организмом, чем из обычной молочки. Во-вторых, производители обезжиренных продуктов часто кладут в них добавки, улучшающие вкус, например, различные сахара;

мюсли

Мюсли — действительно неплохой вариант здорового завтрака, но только в том случае, если они приготовлены самостоятельно из полезных продуктов. Магазинные мюсли пользой не отличаются: в них кладут слишком много сахара, растительных масел и других добавок, а реальное количество орехов и сухофруктов не всегда соответствует заявленному;

каш быстрого приготовления

Еще один популярный вариант полезного завтрака — каши. Многие отдают предпочтение крупам быстрого приготовления, но пользы это блюдо не несет, в отличие от обычных каш. Дело в том, что крупы в кашах быстрого приготовления сильно измельчают и пропаривают, что сильно снижает их питательную ценность. В результате, потребитель получает лишь «пустые калории», а вместе с ним вредные добавки: сахар, усилители вкуса, ароматизаторы и пр.

протеиновых батончиков

Такой продукт считается полезным перекусом из-за высокого содержания белка. Однако независимые экспертизы показывают, что производители протеиновых батончиков могут занижать калорийность, содержание углеводов и жира в товаре, и завышать количество белка. Поэтому любителям протеиновых батончиков следует внимательно читать этикетку и выбирать производителей с хорошим рейтингом.

безглютеновых продуктов

На полках магазинов можно встретить аналоги привычных продуктов без глютена: хлеб, выпечку, макароны, кашу. Их популярность вызвана тем, что в последние годы все чаще стали говорить о вреде глютена. На самом деле эксперты советуют отказываться от глютена только тем, у кого есть непереносимость этого белка. Для остальных глютен безвреден. Он придает продукту необходимые тягучесть и эластичность, а при исключении этого вещества производитель заменяет его другими компонентами, чаще всего крахмалами. В итоге, в продукте становится меньше белка и больше углеводов.