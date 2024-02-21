Какие продукты предотвращают храп

Что такое апноэ во сне?
Апноэ во сне — это расстройство, при котором у человека во время сна происходит неоднократная кратковременная остановка дыхания. Чаще всего она длится 20−30 секунд, а в тяжелых случаях может достигать 2−3 минут и занимать до 60% продолжительности ночного сна. Регулярные апноэ приводят к нарушению структуры сна, а во время бодрствования могут вызывать сонливость, постоянную усталость, перепады настроения и утренние головные боли, ухудшать память, интеллект и концентрацию внимания, снижать работоспособность. Постоянные перебои в дыхании могут увеличивать риск повышения давления, инсульта, болезней сердца и диабета второго типа.
Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы. При синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) эпизоды прекращения дыхания возникают из-за закрытия просвета верхних дыхательных путей и сопровождаются сильным храпом, а при центральном апноэ сна (ЦАС) это происходит по причине нарушения работы дыхательного центра без перекрытия дыхательных путей.
Какие продукты снижают риск развития апноэ во сне и храпа?
Ученые изучили данные 14210 человек, принявших участие в Национальном исследовании США по изучению здоровья и питания. Они предоставили информацию о своем рационе, а также ответили на вопросы, позволяющие оценить наличие у них апноэ во сне.
У людей, придерживающихся наиболее здорового питания, вероятность развития этого заболевания была почти на 20% ниже, чем у тех, кто ел меньше полезной растительной пищи. При этом присутствие растительной пищи в рационе оказало больший эффект в снижении риска апноэ у мужчин, а питание нездоровыми растительными продуктами (сладкие напитки и десерты), по-видимому, увеличивало риск развития этого заболевания у женщин больше, чем у мужчин.
«Возможно, здоровая растительная диета снижает воспаление и ожирение — ключевые факторы риска обструктивного апноэ во сне, — заявил доктор Йоханнес Мелаку из Университета Флиндерса (Австралия). — Эти результаты подчеркивают важность качества нашей диеты для снижения риска обструктивного апноэ во сне».
Какие еще продукты могут вызывать храп?
Ранее эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош рассказала в интервью The Mirror, что ни одна диета не способна полностью избавить от храпа, но исключение некоторых продуктов перед сном может его снизить. В их числе молочные продукты, так как содержащаяся в них лактоза увеличивает выработку слизи, которая может способствовать возникновению храпа.
Кроме того, по словам Тош, перед сном стоит отказаться от фастфуда, так как пища с высокой степенью обработки может вызвать застойные явления в дыхательной системе. Еще один продукт, которым не стоит перекусывать поздно вечером, — это жирное мясо: высокое содержание белка и насыщенных жиров также вызывает выделение мокроты. В целом тяжелая пища или большие порции еды перед сном могут излишне нагружать желудок, что приведет к нарушению режима сна и потенциально может усугубить храп.
Вместо этих продуктов рекомендуется есть перед сном те, которые имеют противовоспалительный эффект, например, овощи, фрукты, лосось и орехи. Также эксперт отметила, что свести храп к минимуму могут помочь и непищевые факторы, в числе которых отказ от курения и алкоголя, а также потеря лишнего веса.