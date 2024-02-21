Какие продукты предотвращают храп

Апноэ во сне — это расстройство, при котором у человека во время сна происходит неоднократная кратковременная остановка дыхания. Чаще всего она длится 20−30 секунд, а в тяжелых случаях может достигать 2−3 минут и занимать до 60% продолжительности ночного сна. Регулярные апноэ приводят к нарушению структуры сна, а во время бодрствования могут вызывать сонливость, постоянную усталость, перепады настроения и утренние головные боли, ухудшать память, интеллект и концентрацию внимания, снижать работоспособность. Постоянные перебои в дыхании могут увеличивать риск повышения давления, инсульта, болезней сердца и диабета второго типа.