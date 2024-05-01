Какие продукты помогут восполнить дефицит йода в организме?

Восстановить йодный баланс в организме поможет йодированная соль, а также морская рыба и морепродукты. Йод также содержат водоросли, рыбий жир и некоторые овощи — чеснок, фасоль, перец, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, капуста и картофель. Кроме того, йод присутствует в мясе, яйцах, икре и клубнике. К йодосодержащим продуктам также относят хлеб, молоко и молочные продукты.