Какие продукты помогут восполнить дефицит йода в организме?

Если с пищей поступает недостаточно йода, щитовидная железа вырабатывает мало тироксина. Этот гормон регулирует обмен веществ, теплообмен, деление и рост клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы.
При недостатке йода в организме человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови. Йод не вырабатывается организмом самостоятельно, а поступает только с пищей.
Сколько йода необходимо организму человека?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120 до 150 мкг (1 мкг — миллионная доля (1/1,000,000) грамма) йода в сутки ежедневно.
В каких продуктах содержится много йода?
Восстановить йодный баланс в организме поможет йодированная соль, а также морская рыба и морепродукты. Йод также содержат водоросли, рыбий жир и некоторые овощи — чеснок, фасоль, перец, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, капуста и картофель. Кроме того, йод присутствует в мясе, яйцах, икре и клубнике. К йодосодержащим продуктам также относят хлеб, молоко и молочные продукты.
Продукты, в которых содержится йод (в 100 г):
- Печень трески — 370 мкг
- Клюква — 350 мкг
- Морская капуста — 300 мкг
- Кальмар — 200 мкг
- Треска — 110 мкг
- Хурма — 60 мкг
- Картофель — 60 мкг
- Молоко сухое — 55 мкг
- Горбуша — 50 мкг
- Окунь морской — 50 мкг
- Фасоль белая — 35 мкг
- Фейхоа — 35 мкг
- Индейка (грудка) — 35 мкг
- Творог — 25 мкг
- Шпинат — 20 мкг
- Шампиньоны — 18 мкг
- Чернослив — 13 мкг
- Клубника — 13 мкг
- Молоко — 11 мкг
- Кефир — 10 мкг.