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Какие продукты помогут восполнить дефицит йода в организме?

Йод участвует в производстве гормона щитовидной железы — тироксина, на создание которого идет до 90% потребляемого с пищей вещества.

Источник: РИА "Новости"

Если с пищей поступает недостаточно йода, щитовидная железа вырабатывает мало тироксина. Этот гормон регулирует обмен веществ, теплообмен, деление и рост клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы.

При недостатке йода в организме человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови. Йод не вырабатывается организмом самостоятельно, а поступает только с пищей.

Сколько йода необходимо организму человека?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120 до 150 мкг (1 мкг — миллионная доля (1/1,000,000) грамма) йода в сутки ежедневно.

В каких продуктах содержится много йода?

Восстановить йодный баланс в организме поможет йодированная соль, а также морская рыба и морепродукты. Йод также содержат водоросли, рыбий жир и некоторые овощи — чеснок, фасоль, перец, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, капуста и картофель. Кроме того, йод присутствует в мясе, яйцах, икре и клубнике. К йодосодержащим продуктам также относят хлеб, молоко и молочные продукты.

Продукты, в которых содержится йод (в 100 г):

  • Печень трески — 370 мкг
  • Клюква — 350 мкг
  • Морская капуста — 300 мкг
  • Кальмар — 200 мкг
  • Треска — 110 мкг
  • Хурма — 60 мкг
  • Картофель — 60 мкг
  • Молоко сухое — 55 мкг
  • Горбуша — 50 мкг
  • Окунь морской — 50 мкг
  • Фасоль белая — 35 мкг
  • Фейхоа — 35 мкг
  • Индейка (грудка) — 35 мкг
  • Творог — 25 мкг
  • Шпинат — 20 мкг
  • Шампиньоны — 18 мкг
  • Чернослив — 13 мкг
  • Клубника — 13 мкг
  • Молоко — 11 мкг
  • Кефир — 10 мкг.