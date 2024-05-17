Какие продукты помогут детям заснуть жаркой ночью?

Также не следует забывать о том, что спать лучше в прохладном, темном помещении. Повесьте на окна блэкаут шторы и обязательно хорошо проветривайте детскую, и, конечно, соблюдайте режим, несмотря на длинные и теплые вечера. Ребенку важно отходить ко сну в одно и то же время, даже в каникулы.