Какие продукты помогут детям заснуть жаркой ночью?

С наступлением теплого времени года, когда световой день становится все длиннее, детям сложнее вечером заснуть. Чтобы не путать распорядок дня, важно знать о тех способах, которые помогут с легкостью отойти ко сну.
Какие продукты помогут малышам легче заснуть?
Британские ученые отмечают, что определенные продукты могут помочь облегчить переход ко сну. Эти продукты нужно включить в вечерний рацион ребенка.
Вишня является одним из источников мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодроствования. Бананы богаты магнием и калием. Эти элементы играют ключевую роль в мышечной релаксации и функционировании нервов.
Также следует обратить внимание на овес. Овсянка привычна на завтрак, но она является источником сложных углеводов, которые способствуют выработке серотонина. Это делает овес полезным дополнением к ужину.
А еще обратите внимание на йогурты и теплое молоко. Эти молочные продукты также способствуют расслаблению. Идеальна на ужин для ребенка будет и индейка. Эта птица содержит триптофан, аминокислоту-предшественник серотонина и мелатонина.
Также не следует забывать о том, что спать лучше в прохладном, темном помещении. Повесьте на окна блэкаут шторы и обязательно хорошо проветривайте детскую, и, конечно, соблюдайте режим, несмотря на длинные и теплые вечера. Ребенку важно отходить ко сну в одно и то же время, даже в каникулы.