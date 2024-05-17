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Какие продукты помогут детям заснуть жаркой ночью?

Теплая погода и светлые ночи могут стать проблемой для детей.

Источник: Omar Lopez/CC0

С наступлением теплого времени года, когда световой день становится все длиннее, детям сложнее вечером заснуть. Чтобы не путать распорядок дня, важно знать о тех способах, которые помогут с легкостью отойти ко сну.

Какие продукты помогут малышам легче заснуть?

Британские ученые отмечают, что определенные продукты могут помочь облегчить переход ко сну. Эти продукты нужно включить в вечерний рацион ребенка.

Вишня является одним из источников мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодроствования. Бананы богаты магнием и калием. Эти элементы играют ключевую роль в мышечной релаксации и функционировании нервов.

Также следует обратить внимание на овес. Овсянка привычна на завтрак, но она является источником сложных углеводов, которые способствуют выработке серотонина. Это делает овес полезным дополнением к ужину.

А еще обратите внимание на йогурты и теплое молоко. Эти молочные продукты также способствуют расслаблению. Идеальна на ужин для ребенка будет и индейка. Эта птица содержит триптофан, аминокислоту-предшественник серотонина и мелатонина.

Также не следует забывать о том, что спать лучше в прохладном, темном помещении. Повесьте на окна блэкаут шторы и обязательно хорошо проветривайте детскую, и, конечно, соблюдайте режим, несмотря на длинные и теплые вечера. Ребенку важно отходить ко сну в одно и то же время, даже в каникулы.