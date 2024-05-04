Какие продукты помогают от выпадения волос

Рацион без баланса — один из ключевых факторов, который влияет на состояние волос и может стать причиной проблем с волосяным покровом. Волосяные луковицы питаются теми веществами и витаминами, которые попадают в организм из еды. Изменение пищевых привычек само по себе не панацея от выпадения волос, но в целях профилактики и как часть комплексной терапии играет важную роль.