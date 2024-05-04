Какие продукты помогают от выпадения волос

Рацион без баланса — один из ключевых факторов, который влияет на состояние волос и может стать причиной проблем с волосяным покровом. Волосяные луковицы питаются теми веществами и витаминами, которые попадают в организм из еды. Изменение пищевых привычек само по себе не панацея от выпадения волос, но в целях профилактики и как часть комплексной терапии играет важную роль.
Рассмотрим, какие компоненты питания помогают сохранить здоровье волос, а какие, напротив, могут способствовать ухудшению их состояния и даже потере.
Какие продукты негативно влияют на состояние волос?
Все системы организма взаимосвязаны, поэтому важно подходить к питанию разумно: не есть продукты, которые увеличивают выработку кожного сала, могут вызвать аллергию, способствуют размножению вредной микрофлоры — грибков и бактерий. Также важно избегать пищи, которая может негативно сказываться на работе желудочно-кишечного тракта, нервной системы и печени.
Индийский дерматолог С. К. Гупта назвал десять групп продуктов, которые могут оказать негативное влияние на волосы, если есть их на завтрак, обед и ужин:
- продукты с высоким содержанием сахара;
- углеводы с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, белый рис, сладкие каши);
- обработанные пищевые продукты;
- жареное;
- алкоголь;
- соленое;
- рыба с высоким содержанием ртути (рыба-меч, королевская макрель, акула);
- соевые продукты;
- БАДы с высоким содержанием витамина А или селена;
- кофеин
Трихолог Марина Гайдайчук рассказала Ленте.ру, что на кровоснабжение волосистой части головы влияют трансжиры, содержащиеся в магазинной выпечке и кондитерских изделиях, — они воздействуют на сосудистую систему.
Какие продукты лучше есть для профилактики выпадения волос?
Хотя неправильное питание и влияет на состояние волос, а дефицит каких-либо элементов может привести к облысению, не нужно категорично делить продукты на плохие и хорошие — важно соблюдать баланс. Для поддержания здоровья организма нужно ежедневно потреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки и воды.
Эти вещества содержатся в твороге, меде, рыбе, сыре и морепродуктах.
Если хотите упругие и эластичные, гладкие волосы, нужно следить за концентрацией витамина А в организме. Поддерживать достаточное количество поможет морковь, капуста, печень, рыбий жир, сливочное масло, сливки и молоко.
За состояние кожи отвечают витамины группы В — они есть в рыбе, арахисе, курятине и яйцах.
Болезни и повышение температуры могут спровоцировать проблемы с волосами, поэтому важно заниматься профилактикой и укреплять иммунитет. Нужный для этих целей витамин С содержится в квашеной капусте, цитрусовых, черной смородине, а витамин Е — в орехах и семенах подсолнечника.
Источники: https://www.onlymyhealth.com/ https://hfe-hfe.ru/