Какие продукты полезно употреблять во время болезни

Часто во время заболеваний у человека пропадает аппетит, из-за чего организму становится сложнее сражаться с вирусами и бактериями. Но есть вкусные и полезные продукты, которыми можно побаловать себя и скорее встать на ноги. Хирург Александр Умнов рассказал, что стоит есть при симптомах ОРВИ.

По словам эксперта, в период болезни нужно обязательно обеспечить трехразовое питание и сохранять водный баланс. Все приемы пищи должны быть сбалансированными и содержать нужное количество белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Нужно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С (сюда можно отнести цитрусовые, зеленый лук, морковь и смородину). Полезными продуктами также являются твердые жиры и нежирная рыба.

Для повышения иммунитета стоит употреблять изюм, льняную кашу и бруснику.

Умнов отметил, что во время простуды и гриппа нужно исключить из рациона жареную пищу, продукты, повышающие брожение в кишечнике (бобы, виноград). С алкоголем тоже лучше повременить до выздоровления.

Ранее врач назвала способ избежать ОРВИ перед праздниками.

Анна Морозова