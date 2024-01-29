Какие предметы выбирать на ЕГЭ, чтобы поступить на востребованные направления

Напомним, в прошлом году рекордсменом среди предметов по выбору было обществознание. Его сдавали почти половина всех участников ЕГЭ. А их, кстати, было более 700 тысяч человек.

В этом году цифра вряд ли сильно изменится, а вот в рейтинге предметов может произойти рокировка.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом «сезоне» ЕГЭ лидеры — обществознание и информатика — все же останутся на своих местах. Причем если обществознание на первом месте уже далеко не первый год, то информатика только-только выбилась вперед. А ведь буквально несколько лет назад была лишь шестой! И, скорее всего, свое почетное второе место она не отдаст никому еще долго: мы живем в век стремительно развивающихся технологий.

А вот обществознанию, хочешь не хочешь, придется подвинуться.

На третьем и четвертом месте пока биология и история, на пятом — физика. Но по мнению Музаева, выпускники начнут чаще выбирать и профильную математику, и физику, и другие естественно-научные дисциплины, в частности, химию и биологию. Почему?

— В стране — бум импортозамещения. Предприятия масштабно перестраиваются, востребованность специалистов сейчас колоссальная. И если спрос на ИТ-специалистов уже давно не новость, то спрос на инженеров всех отраслей, на специалистов естественно-научного направления — новый серьезный глобальный тренд, — говорит Музаев. — Инженеры будут востребованы, высокооплачиваемы, и за специалистов этого профиля будет конкурентная борьба среди ведущих компаний и предприятий. Она идет уже сейчас.

Какие предметы нужно сдавать, чтобы был шанс поступить в топовые вузы на востребованные сегодня направления? Например, на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова требуется математика, химия, биология, русский язык, а также дополнительное вузовское испытание (ДВИ) по математике. На направление подготовки «Математика и механика» на программу «Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект» в СПбГУ нужны математика, русский язык и один предмет на выбор из трех: информатика, физика или химия. На «Рекламу и связи с общественностью» в БФУ им. Канта попросят предъявить ЕГЭ по обществознанию, истории или иностранному языку и по русскому языку.

Инженеры будут востребованы, высокооплачиваемы, и за специалистов этого профиля будет конкурентная борьба среди ведущих компаний.

До Единого госэкзамена остается не так много времени. Досрочный период стартует меньше чем через 2 месяца — 22 марта с экзаменов по географии и литературе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259354&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.