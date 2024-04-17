Какие пластиковые контейнеры можно использовать в микроволновке?

Согласно исследованию, через несколько минут разогревания в микроволновой печи пластиковый контейнер высвобождает более 1 миллиарда частиц нанопластика на каждый квадратный сантиметр поверхности.
Разогревать еду можно только в пластиковых контейнерах, на которых есть маркировка PP и цифра 5, или схематическое изображение СВЧ (горизонтальные волны и/или надпись microwave oven safe).
Какая маркировка существует для пластиковой посуды?
Есть семь типов обозначений. Треугольник с цифрой 7 говорит о том, что упаковку сделали из пластика, который не попадает в первые шесть категорий: из полиамида, поликарбоната и бисфенола А. Последний проникает в пищу по мере увеличения её нагрева. В посуде с такой маркировкой нельзя ничего разогревать.
Маркировка с цифрой 6 обозначает, что посуда сделана из полистирола. Пока этот материал не нагревается выше 200 градусов, он безвреден. Но лучше не помещать его в микроволновку, чтобы посуда не размягчилась и не потеряла форму.
Маркировка с цифрой 5 означает, что посуда изготовлена из полипропилена, он безопасен для человека.
Цифра 4 применяется при производстве многоразовых полиэтиленовых пакетов, а цифра 3 используется для создания упаковки и обозначает использование при производстве посуды вредного для здоровья человека поливинилхлорида.
Маркировка с цифрой 2 означает, что продукт изготовлен из плотного полиэтилена, и что изделие может подвергаться повторному использованию.
Под цифрой 1 маркируют практически все пластиковые бутылки для напитков и иных жидкостей. Они изготавливаются из полиэтилентерефталата, который в маркировке сокращается до обозначения PET.