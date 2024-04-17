Какие пластиковые контейнеры можно использовать в микроволновке?

Есть семь типов обозначений. Треугольник с цифрой 7 говорит о том, что упаковку сделали из пластика, который не попадает в первые шесть категорий: из полиамида, поликарбоната и бисфенола А. Последний проникает в пищу по мере увеличения её нагрева. В посуде с такой маркировкой нельзя ничего разогревать.