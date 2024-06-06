Какие планеты-покровители у всех знаков зодиака?

Говорить «планеты» в данном случае не совсем корректно. Среди зодиакальных покровителей есть и заезда (по имени Солнце), и спутник Земли — Луна, и многострадальный Плутон, который астрономы давно развенчали и лишили статуса планеты. Но у астрологов своя логика, поэтому такое название никого не смущает. Ведь главное слово тут вовсе не планета, а покровитель.
Почему у знаков зодиака вообще появились планеты-покровители?
Древние греки, а вслед за ними и римляне, веками верили в то, что у каждого человека есть покровитель — один из олимпийских богов. Именно он наделяет своего подопечного талантом и удачей, одаривает богатствами и помогает преодолеть жизненные напасти. А поскольку планеты, движение которых используют для составления гороскопа, названы в честь этих самых богов, то этот же принцип перешел в астрологию.
Более того, древние астрономы знали только шесть планет солнечной системы (включая Землю). Поэтому считалось, что у Солнца и Луны по одному «питомцу», а у планет — по два.
Вот, какие покровители были у знаков зодиака в древности:
Луна — Рак.
Солнце — Лев.
Меркурий — Дева и Близнецы.
Венера — Весы и Телец.
Марс — Скорпион и Овен.
Юпитер — Стрелец и Рыбы.
Сатурн — Козерог и Водолей.
Такая расстановка сил продержалась до XVIII века. Но когда изобрели телескоп и были открыты Уран, Нептун и Плутон, систему влияния планет на зодиак пересмотрели. После чего некоторым покровителям пришлось отдать половину своих знаков новичкам.
Какие планеты-покровители у знаков зодиака сейчас?
Овен. Покровителем этого знака зодиака считается Марс — планета действия, энергии и страсти. Она наделяет своих подопечных самоуверенностью и стойкостью, решимостью и стремлением к лидерству. Но при этом планета, названная в честь бога войны, часто заставляет вступать в конфликты, подталкивает к неоправданному риску и чрезмерно агрессивной борьбе за свои цели.
Телец. Его покровитель — Венера, планета любви, красоты и гармонии. Ее влияние на жизнь и судьбу Тельцов огромно: Венера делает их более чувственными, дипломатичными, способствует развитию художественных способностей и творческого мышления. Тельцы особенно ценят не только духовные, но и материальные блага и всегда стремятся к созданию уюта и комфорта вокруг себя.
Близнецы. Меркурий — это про интеллект, любознательность и сообразительность. Он наделяет Близнецов пытливым умом и тягой к новым знаниям. Люди, рожденные под этим знаком, как правило, общительны и легко заводят друзей, но так же легко могут манипулировать людьми и подавлять чужую волю.
Рак. Луна постоянно меняется — то полный круг, то тонкий серп. Это самый ненадежный из всех покровителей: постоянно устраивает людям, рожденным под этим знаком зодиака, испытания на прочность и эмоциональные качели-карусели. Поэтому Раки такие чувствительные, ласковые и заботливые. Несмотря на склонность к истерикам, они — идеальные партнеры для долгих и серьезных отношений.
Лев. Солнце дарит всем нам тепло и свет. А Львам еще и харизму, и решительность, и уверенность в себе — все, что нужно прирожденным лидером. Кроме того, Солнце-покровитель наполняет рожденных под этим знаком зодиака огромным потенциалом и энергией, оно может способствовать развитию стремления к самореализации и достижению грандиозных целей.
Дева. И снова Меркурий. Но этому знаку, в отличие от Близнецов, он дарит отменную интуицию и умение разбираться в людях с первого взгляда. Проницательную Деву не так-то просто обмануть или заставить плясать под свою дудку. Рожденные под этим знаком зодиака обожают системный подход к делам, имеют аналитический склад ума, склонны (может, даже чересчур) к критическому мышлению и на все смотрят через призму логики.
Весы. Планета Венера названа в честь богини любви, но в личной жизни она Весам не помощник. Все влияние покровителя уходит на карьерный рост и деловые успехи представителей этого знака зодиака. Весы — отличные руководители, умеющие находить общий язык со всеми и моментально гасить конфликтные ситуации. А еще они большие эстеты и очень хорошо разбираются как в классическом, так и в современном искусстве.
Скорпион. Тысячелетия под эгидой прежнего покровителя — Марса не прошли даром. Этот знак сохранил агрессивность и мстительность. Но Плутон, новый покровитель, научил Скорпионов хитрости и изворотливости. Плутон, даже лишенный статуса планеты, продолжает влиять на поведение Скорпионов, делая их более загадочными, склонными к обману и мистификации. А еще он постоянно подталкивает представителей этого знака зодиака к самопознанию и трансформации себя и своей жизни.
Стрелец. Покровитель этого знака — Юпитер, второй по влиятельности «босс» после Солнца. Наверное, поэтому Стрельцы обычно проявляют такие качества, как оптимизм, щедрость и стремление к духовному развитию. Эта планета придает им способность к росту и стремление всегда и во всем добиваться справедливости. Юпитер также может способствовать развитию философского взгляда на жизнь и стремлению открывать новые горизонты.
Козерог. Его планета — Сатурн, оплот дисциплины и стойкости. Покровитель дал Козерогам гипер-ответственность и навязчивую потребность в самоконтроле. Под влиянием Сатурна люди, рожденные под этим знаком зодиака, проявляют лучшие качества — целеустремленность и трудолюбие. Козероги очень амбициозны, практичны и к тому же — хорошие организаторы, умеющие управлять временем.
Водолей. Утратив покровительство Сатурна, этот знак только выиграл. Новый «начальник» Уран — планета перемен, оригинальности и свободы. Он всегда подталкивает к развитию креативности и уникального мышления, помогает самовыражаться, добиваться успеха нестандартными и новаторскими методами. Один момент: стремление к независимости часто мешает в личной жизни — в строительстве крепких и долговечных отношений Уран не помощник.
Рыбы. Этот знак также не переживает об утрате покровительства Юпитера. С Нептуном у них отношения более гармоничные. Его влияние сделало Рыб более мечтательными, романтичными и чувственными. Планета-покровитель придает им способность к восприятию тонких энергий и глубокому пониманию мира. Нептун также способствует развитию интуиции, творческого мышления и стремлению к гармонии внутри себя и в окружающем мире.