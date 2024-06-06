Какие планеты-покровители у всех знаков зодиака?

Древние греки, а вслед за ними и римляне, веками верили в то, что у каждого человека есть покровитель — один из олимпийских богов. Именно он наделяет своего подопечного талантом и удачей, одаривает богатствами и помогает преодолеть жизненные напасти. А поскольку планеты, движение которых используют для составления гороскопа, названы в честь этих самых богов, то этот же принцип перешел в астрологию.