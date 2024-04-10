Какие планеты, кроме Меркурия, будут ретроградными в 2024 году?

По мнению астрологов, положение небесных тел оказывает влияние на жизнь человека. В 2024 году все планеты Солнечной системы, кроме Венеры, будут ретроградными.
Что такое ретроградная планета?
Термин ретроградность используют астрологи для описания положения планеты. Когда планета движется в обратном направлении, относительно орбиты Земли. То есть планета не меняет свое направление движения, но из-за положения Земли она будто двигается задом наперед.
Планеты двигаются от востока к западу, по зодиакальному кругу прямо. Во время ретрограда, они замедляют движение, затем останавливаются и визуально начинают движение в обратном направлении. Потом снова замедляется, останавливается и продолжает прямое движение. У всех планет есть ретроградные периоды.
Когда ретроградный Меркурий в 2024 году?
- со 2 по 26 апреля 2024 года в Овне;
- с 5 по 29 августа 2024 года в Деве и Льве;
- с 26 ноября по 15 декабря 2024 года в Стрельце.
Считается, что во время ретроградного Меркурия сложнее общаться с другими, появляются неполадки в связи, могут возникать внеплановые ситуации. В этот период планируют отложить поездки, путешествия и переезды.
Когда ретроградный Марс в 2024 году?
Марс будет ретроградным с 6 декабря по 24 февраля 2025 года. До 6 января планета будет в знаке Льве, а затем перейдет в созвездие Рака.
В период ретроградного Марса будет обострение агрессивного поведения и конфликтов.
Когда ретроградный Юпитер в 2024 году?
Период ретроградности Юпитера в 2024 году наступит с 9 октября по 4 февраля 2025 года. В это время планета будет находиться в знаке Близнецов.
В это время вы можете пересмотреть ваши ценности. В ретроградный Юпитер хорошо осваивать новые знания, повышать квалификации.
Когда ретроградный Сатурн в 2024 году?
Сатурн будет ретроградить с 29 июня по 15 ноября в созвездии Рыб. В этот период могут быть трудности в работе. Лучше отложить на это время новые проекты и финансовые проекты.
Когда ретроградный Уран в 2024?
Год начался с ретроградного Урана и эта фаза длилась до 27 января. Следующий период — с 1 сентября до 30 января 2025. Оба интервала приходятся на созвездие Тельца.
В это время человек открыт для опыта и новых идей.
Когда ретроградный Нептун в 2024 году?
Фаза ретроградного Нептуна наступит 2 июля и продлится до 7 декабря. Движение будет происходить в созвездии Рыб.
В этот период можно развивать интуицию, заниматься духовными практиками.
Когда ретроградный Плутон в 2024 году?
Ретроградный цикл этой карликовой планеты начнется со 2 мая по 12 октября.
До 2 сентября планета будет в Водолее, а затем перейдет в созвездие Козерога.
В этот период изменения могут коснуться семейной и профессиональной сферах. Человек может раскрыть свой внутренний потенциал.