Какие планеты, кроме Меркурия, будут ретроградными в 2024 году?

Планеты двигаются от востока к западу, по зодиакальному кругу прямо. Во время ретрограда, они замедляют движение, затем останавливаются и визуально начинают движение в обратном направлении. Потом снова замедляется, останавливается и продолжает прямое движение. У всех планет есть ретроградные периоды.