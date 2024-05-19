Какие ошибки совершают водители в автопутешествиях с животными

Путешествие на машине с животным может быть увлекательным и приятным опытом как для хозяев, так и для животного. Однако для этого нужно ответственно подготовиться к поездке с любимцем — о нюансах рассказало издание «За рулём». Чаще всего владельцы пренебрегают адаптацией питомца, временем на отдых для любимца по пути, не просчитывают риски для животного
Почему важно познакомить животное с автомобилем?
Если до планируемой поездки питомец никогда в машине не ездил, важно дать ему привыкнуть к новой обстановке: изучить и обнюхать салон и всех незнакомых пассажиров, если таковые будут. Помещение в незнакомую среду может вызвать у животного стресс и беспокойство. Верным решением будет перед дальней дорогой брать с собой питомца по бытовым делам: ездить в магазин или в гости к родственникам.
Как правильно спланировать маршрут?
Обычно, планируя какой дорогой ехать, водители учитывают частоту заправок по пути и места для перекуса, время заторов. Беря с собой животное важно учитывать еще несколько моментов:
- не ехать в жару и в часы пик
- определить по дороге места, где животное сможет побегать и размять лапы, справить нужду и поесть
- учесть расположение ветеринарных клиник в ближайших к дороге городах
Что нужно взять с собой в поездку с животным?
На случай непредвиденной ситуации вместе со своим паспортом и полисом ОМС нужно взять и документы животного, например, ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Если поездка предполагает выезд за пределы Российской Федерации, необходимо ознакомиться с правилами ввоза животных на территорию иностранных государств.
Также для любимца нужно взять достаточное количество корма, воды, мисок, а также аптечку с лекарствами для оказания первой помощи.
Какие есть правила для перевозки животного в машине?
В контексте Правил дорожного движения, животное — не друг или член семьи, а груз. В соответствии с п. 23.3 ПДД, груз не должен мешать обзору водителя, а значит и животное в машине не должно отвлекать от дороги, а согласно п. 23.2 «“во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения”.
Если сотрудник ГИБДД посчитает, что собака, которая во время движения лезет к хозяину или на переднее сиденье, выглядывает в окно с колен водителя создает помехи во время вождения, автомобилист может получить штраф. Ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей предусмотрена ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ.