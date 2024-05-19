Какие ошибки совершают водители в автопутешествиях с животными

Путешествие на машине с животным может быть увлекательным и приятным опытом как для хозяев, так и для животного. Однако для этого нужно ответственно подготовиться к поездке с любимцем — о нюансах рассказало издание «За рулём». Чаще всего владельцы пренебрегают адаптацией питомца, временем на отдых для любимца по пути, не просчитывают риски для животного и т. д.