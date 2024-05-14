Какие ошибки при домашней уборке могут вызвать астму?

Это аллергическое заболевание, при котором возникают повторные приступы одышки. Они вызваны диффузным нарушением бронхиальной проходимости из-за локализации аллергической реакции в тканях бронхиального дерева. Астма — генетическая болезнь. Развиться болезнь может при наличии внутренних и внешних факторах. Внутренние — генетические факторы, а внешние — аллергены, табачный дым, пыль, шерсть животных, пыльца растений. Риск астмы у детей в 2,5 раза выше, если болезнью страдает один из родителей, и в 6,6 раза выше, если болеют оба.