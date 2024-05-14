Какие ошибки при домашней уборке могут вызвать астму?

Бронхиальная астма — хроническое заболевание. Оно наиболее распространено среди детей. При этом спровоцировать обострение могут разные факторы.
Что такое астма?
Это аллергическое заболевание, при котором возникают повторные приступы одышки. Они вызваны диффузным нарушением бронхиальной проходимости из-за локализации аллергической реакции в тканях бронхиального дерева. Астма — генетическая болезнь. Развиться болезнь может при наличии внутренних и внешних факторах. Внутренние — генетические факторы, а внешние — аллергены, табачный дым, пыль, шерсть животных, пыльца растений. Риск астмы у детей в 2,5 раза выше, если болезнью страдает один из родителей, и в 6,6 раза выше, если болеют оба.
Еще астму может спровоцировать холодный воздух, эмоциональное возбуждение и физические нагрузки.
Может ли домашняя уборка спровоцировать астму?
Пульмонолог Александр Чучалин отметил, что есть болезни, которые у человека возникают от его жилья.
«Есть даже общий термин Sick building syndrome. Среди прочего выделяют бронхиальную астму, где аллергеном является так называемая домашняя пыль. Это жаргонный термин, под которым понимается паучок, который является аллергеном для человека, и во время уборки у человека может вспыхнуть обострение бронхиальной астмы», — поделился врач.
Спровоцировать астму могут чистящие средства с сильным резким запахом или высоким содержанием аммиака. Эти вещества выделяют летучие органические соединения и другие раздражители. А еще уборка может привести к образованию пыли, спор плесени и химических паров, которые являются потенциальными провоцирующими факторами астмы.
Чтобы избежать такого, нужно хорошо проветривать помещение во время уборки и еще не менее часа после.