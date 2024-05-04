Какие гормоны влияют на лишний вес и полноту у женщин

Инсулин — увеличение его содержания у женщин приводит к накоплению лишнего жира. Он вырабатывается поджелудочной железой и подавляет деятельность ферментов, расщепляющих жировые клетки. Кроме того, уровень инсулина повышается во время употребления каких-либо продуктов с высоким содержанием сахара, а за счет того, что он способствует накоплению сахара, со временем жир откладывается в организме. Врач советует избегать сладких продуктов и не переедать, чтобы контролировать уровень инсулина. Включить в рацион больше белка, пить зеленый чай и заниматься спортом.