Какие гормоны влияют на лишний вес и полноту у женщин

Иногда лишний вес женщины связывают с гормональными нарушениями в организме. Гормоны — это специальные химические посредники, регулирующие работу организма. Они выделяются железами внутренней секреции и перемещаются по кровотоку, стимулируя определенные клетки. От каких гормонов зависит набор веса — в материале aif.ru.
Какие гормоны влияют на вес женщины?
«Гормональные отклонения могут быть причиной лишнего веса, но чаще они являются следствием малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Есть такое словосочетание “кортизоловый живот”. Кортизол — лишь один из гормонов, от которых зависит нездоровая полнота», — рассказала газете «Спорт-Экспресс» врач-гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.
Инсулин — увеличение его содержания у женщин приводит к накоплению лишнего жира. Он вырабатывается поджелудочной железой и подавляет деятельность ферментов, расщепляющих жировые клетки. Кроме того, уровень инсулина повышается во время употребления каких-либо продуктов с высоким содержанием сахара, а за счет того, что он способствует накоплению сахара, со временем жир откладывается в организме. Врач советует избегать сладких продуктов и не переедать, чтобы контролировать уровень инсулина. Включить в рацион больше белка, пить зеленый чай и заниматься спортом.
Лептин — этот гормон отвечает за чувство сытости. Злоупотребление углеводами приводит к лептинорезистентности, то есть клетка не слышит сигналов о сытости и просит еще. «Чтобы улучшить чувствительность к лептину, нужно исключить легкоусвояемые углеводы, есть больше жирной рыбы и спать не менее семи часов», — советует Мария Филатова.
Кортизол — гормон стресса, при высоком уровне которого часто формируется привычка к перееданию. Как следствие — жир откладывается в области живота. Большое количество кортизола негативно влияет и на физическую активность — женщина ощущает постоянную усталость, апатию, чувство подавленности. Для его снижения эксперт рекомендует избегать стрессов, сбалансированно питаться и спать не меньше семи часов.
Эстроген — может вызвать проблемы с лишним весом у женщин как при повышенном, так и при пониженном уровне гормона. В первом случае вызывает повышение аппетита и усугубление инсулинорезистентности, во втором — приводит к снижению расхода энергии. «Контролировать эстроген поможет потребление клетчатки, капусты и крестоцветных, семян льна. Важны и физические упражнения», — советует Мария Филатова.
Гормоны щитовидной железы. «Тироксин отвечает за активацию процессов метаболизма: повышает температуру тела, увеличивает синтез белков и чувствительность к адреналину. Он также усиливает окислительные процессы в клетках всего организма, в частности в клетках мозга. При его нехватке скорость обмена веществ может снизиться. А основная функция трийодтиронина — стимуляция тканей к всасыванию кислорода и активизация метаболизма. Чтобы нормализовать гормоны щитовидной железы, необходимо скорректировать диету вместе со специалистом», — рекомендует эксперт.
Как нормализовать вес, вызванный гормонами?
По словам Марии Филатовой, программы избавления от так называемого «гормонального» веса действуют по той же схеме, что и все остальные. Главными слагаемыми успеха являются увеличение физической активности, составление здоровой диеты и налаживание режима дня. В некоторых случаях может использоваться медикаментозная терапия, но никакие препараты не заменят эффективность здорового образа жизни, заключила врач.
Какие еще последствия могут возникнуть из-за нарушения гормонального фона?
Гормоны влияют на самочувствие и настроение. Нарушение гормонального фона может стать причиной:
- хронической усталости
- перепадов настроения и лишнего веса
- учащенного мочеиспускания
- запаха ацетона в моче
- жажды
- появления жировых отложений по типу «яблока» (жир на животе и боках при тонких конечностях)
- появления участков «черного акантоза» (потемнение кожи в области шеи, в паху, на локтях)
- багровых растяжек на животе, груди и бедрах
Источник: https://www.sport-express.ru/