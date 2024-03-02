Какие фрукты мешают похудеть?

«Гликемический индекс — это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем более сильный будет ее скачок. А это значит, что гликемический индекс характеризует способность стимулировать выработку инсулина — главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет чего мы получаем энергию», — пояснила эксперт.