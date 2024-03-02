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Какие фрукты мешают похудеть?

Диетолог рекомендует убрать эти фрукты из рациона худеющих.
Источник: Freepik

Диетологи причисляют фрукты к полезным продуктам, но вот в период снижения веса злоупотреблять ими не стоит. А от самых сладких и вовсе стоит отказаться, считает британский врач-диетолог Майкл Мосли — телеведущий программ по биологии и медицине, автор диеты Fast 800 («быстрая диета»), основанной на ежедневном потреблении 800 качественных калорий в течение минимум двух и максимум 12 недель.

От каких фруктов нужно отказаться во время диеты?

Майкл Мосли считает, что фрукты с высоким содержанием сахара приносят больше вреда, чем пользы. Для фигуры и здоровья полезно отказаться от дыни, манго и ананаса. Вместо них рацион лучше разнообразить ягодами.

Для полноценной диеты врач советует увеличить потребление белка, добавив в рацион рыбу, креветки, курицу и индейку. Для вегетарианцев он советует получать белок из соевых бобов, семечек, орехов и молочных продуктов.

Залогом успешного похудения является употребление большого количества полезных овощей. «И чем они красочнее и разнообразнее, тем лучше», — уверен Мосли.

В небольших количествах врач разрешает шоколад, но призывает отказаться от перекусов. Но если без них никак, то в качестве блюд между основными приемами пищи выбирать орехи, семечки или некрахмалистые овощи.

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала РИА Новости, какие фрукты лучше не включать в рацион при похудении: «В этом случае не стоит употреблять фрукты с высоким гликемическим индексом: банан, арбуз, манго, виноград, финики. А также не нужно съедать больше двух фруктов в день, иногда стоит ограничить до одного».

«Гликемический индекс — это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем более сильный будет ее скачок. А это значит, что гликемический индекс характеризует способность стимулировать выработку инсулина — главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет чего мы получаем энергию», — пояснила эксперт.

Ограничение сладких фруктов позволит снизить триглицериды в крови, повышенный уровень которых может привести к сахарному диабету, метаболическому синдрому и гипогликемии, предупредила нутрициолог.