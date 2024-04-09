Традиций, связанных с венчанием, очень много. Обручальные кольца вообще появились до христианства. Их носили и в древнем Риме, и в античной Греции. Согласно тому времени, через безымянный палец проходит особый нерв, который соединяет палец с сердцем. Поэтому и носят его на этом пальце — ближе к сердцу.
Какие должны быть кольца для венчания?
Протоирей Роман Посыпкин журналу Фома рассказал, что традиционно муж надевает на жену серебряное кольцо; а жена на мужа — золотое. На кольцах надпись «Спаси и сохрани», Внутри колец писали имена. На кольце мужа — имя жены. И наоборот.
«А правил, как мне кажется, два. Первое. Надо, чтобы кольцо было подходящим по размеру. И второе, — чтобы оно нравилось», — подчеркивает протоиерей Роман Посыпкин.
Можно ли менять венчальные кольца?
Если у вас поменялся размер, то изменить его, конечно же, можно. Если вы потеряли кольцо или что-то с ним случилось, то можно приобрести новое и освятить его в храме.
Протоиерей Роман Посыпкин отмечает, что важно верить не в кольца и не в приметы.
Но вообще единого церковного порядка или свода правил относительно колец нет.
«Смотрите просто чтобы колечки подходили по размеру, нравились, не мешали в повседневной жизни и были по сердцу и по возможностям в плане их цены, вот и все», объяснил протодиакон Сергий Епифанцев.