Какие должны быть кольца для венчания?

Традиций, связанных с венчанием, очень много. Обручальные кольца вообще появились до христианства. Их носили и в древнем Риме, и в античной Греции. Согласно тому времени, через безымянный палец проходит особый нерв, который соединяет палец с сердцем. Поэтому и носят его на этом пальце — ближе к сердцу.