Какие дни считаются в отпуске — календарные или рабочие?

Трудовой кодекс РФ прямо указывает на два случая, когда отпуск предоставляется в рабочих днях. Это касается сотрудников, работающих на сезонных работах, и тех, кто заключил срочный трудовой договор на срок до двух месяцев. Для таких сотрудников отпуск рассчитывается следующим образом: два рабочих дня за каждый месяц работы.