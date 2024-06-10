Какие дни считаются в отпуске — календарные или рабочие?

Согласно общим правилам, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется сотрудникам на срок в 28 календарных дней. Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина поясняет, что в эти дни включены как рабочие, так и выходные дни. В соответствии с действующим трудовым законодательством (ст. 120 ТК РФ), продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и не имеет верхнего предела.
Однако нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, не входят в число календарных дней отпуска. Таким образом, отпуск предоставляется в календарных днях, включая как рабочие, так и выходные дни, за исключением нерабочих праздничных дней.
Трудовой кодекс РФ прямо указывает на два случая, когда отпуск предоставляется в рабочих днях. Это касается сотрудников, работающих на сезонных работах, и тех, кто заключил срочный трудовой договор на срок до двух месяцев. Для таких сотрудников отпуск рассчитывается следующим образом: два рабочих дня за каждый месяц работы.