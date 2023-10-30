Какие диеты вреднее всего для здоровья?

Чем вредна протеиновая (белковая) диета?

Как рассказала врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина, эта диета популярна среди спортсменов. Протеиновая диета предполагает большое употребление белка и исключение углеводов. Но так ли полезен белок в больших количествах? Конечно, нет. Белок содержит аминокислоты, но есть определенные нормы потребления, а именно — 1 грамм на килограмм веса.

Норму можно увеличивать для атлетов и растущих организмов (подростков, например). Но тогда она не должна превышать 2 грамм на килограмм веса.

А вот убрать из рациона углеводы — значит лишить себя питательных веществ и клетчатки. Так что белковые диеты принесут вам проблемы с ЖКТ, слабость и раздражительность, усталость, головные боли и неприятный запах изо рта.

Чем вредна диета Аткинса?

Еще одна популярная диета построена на принципе исключения углеводов и коррекции метаболизма. То есть главным источником энергии для тела должны служить собственные жировые ресурсы. По мнению автора диеты, похудеть можно, употребляя жирную и белковую пищу.

В диете снова нет углеводов, а значит, нет необходимой энергии, клетчатки и питательных веществ, жизненно важных для организма.

«Вот только самые очевидные риски, которыми обладает диета Аткинса: экстремальная нагрузка на почки, риск кетоацидоза и образования камней в почках, снижение внимания, памяти и когнитивных способностей в целом», — заявила врач Никулина.

Кроме того, на этой диете может развиться авитаминоз. Последствия такого питания надолго выбьют вас из колеи.

Чем опасна диета «Спящая красавица»?

Суть такой диеты проста — нужно заснуть, чтобы заглушить чувство голода. Вот только, по мнению врача, человек, испытывающий голод, не может так просто заснуть. Поэтому адепты такого подхода могут начать использовать седативные и снотворные препараты.

Получается, что они нарушают режим сна и бодрствования и усиливают нагрузку на организм и нервную систему.

В чем вред монодиет для организма?

Есть, например, капустная диета. Это довольно жесткая для организма углеводная монодиета, и соблюдать какой-либо баланс при ней очень сложно. То есть люди просто исключают все белки и жиры. Организм начинает работать на износ, страдает мышечная ткань, чувствуется упадок сил и апатия, а также ухудшается концентрация внимания, появляются головные боли.

Такая диета противопоказана людям с проблемами с ЖКТ.

«Невероятно растиражированная в последнее время лимонадная диета — тоже является скорее шоковой процедурой и “болью” для специалистов. Многие используют такую диету для экстренного похудения, придерживаясь ее всего один-два дня. Однако и за это время система пищеварения может сильно пострадать», — посоветовала врач.

На какую диету сесть, чтобы похудеть?

Самая действенная диета должна строиться не на ограничениях, а на замене. Диета не должна быть радикальной. Чем естественнее ваше питание, тем больше шансов привести тело в порядок без лишних стрессов.