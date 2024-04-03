В период активного цветения у людей, восприимчивых к различным аллергенам, нельзя дарить отдельные цветы. Аллергикам лучше всего выбирать цветы без запаха. В них практически нет пыльцы, поэтому они не вызовут приступов аллергии.
Самыми безопасными считаются букеты из таких цветов:
- орхидеи практически не имеют пыльцы.
- розы хоть и имеют яркий запах, но их пыльца тяжелая и не поднимается в воздух.
- альстромерии не имеют запаха.
- эустомы, как и розы, имеют тяжелую пыльцу, не вызывающую аллергическую реакцию.
Подарить также можно комнатные растения — драцену, гибискус, вереск, плющ, хлорофитум, спатифиллум, традесканцию, горшечные гортензии и розы, кактусы и суккуленты.
Какие цветы нельзя дарить аллергикам?
При выборе букета для человека с аллергией стоит избегать:
- лилии.
- каллы.
- хризантемы.
- герберы.
- гиацинты.
- ромашки и полевые цветы.
Также нельзя использовать в букете в качестве декора пшеницу, рожь и другие колоски, потому что они являются сильными аллергенами.
Что делать, если букет цветов вызвал аллергическую реакцию?
Аллергическая реакция на пыльцу цветов может вызывать разнообразные симптомы, которые могут варьировать от легких до сильных. Среди наиболее распространенных симптомов — заложенность носа, чихание, слезящиеся глаза, зуд и покраснение.
Если букет цветов вызвал аллергическую реакцию, нужно промыть нос солевым раствором и увлажнить глаза. Это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами.