Какие аллергены могут вызвать сывороточную болезнь?

Сывороточной болезнью называют аллергическую реакцию на белок, который попадает в организм с вакциной, некоторыми лекарственными препаратами, вследствие переливания крови или введения иммуноглобулина.
Что такое гетерологичный и гомологичный белок?
Сыпь, воспаления, отеки — так проявляется защитная реакция на гетерологичный и гомологичный белок.
В словарях гетерологичным называют белок, который несвойственен организму, в который он попадает. Речь идет, например, о белках крови иммунизированных животных, которые становятся основой для прививок. Гетерологичный белок, напротив, имеет сходную структуру, общее эволюционное происхождение — он реже вызывает гиперчувствительный иммунный ответ.
В каких вакцинах используется белок из крови животных?
Известно, что сывороточную болезнь могут вызвать противодифтерийная, противостолбнячная, противогангренозная, противоботулиническая, антистафилококковая, противозмеиная сыворотки. Для их изготовления используют плазму крови гипериммунизированной лошади.
Люди, которые чувствительны к лошадиной сыворотке из-за аллергии или других причин, могут также проявлять аллергическую реакцию на сыворотки, полученные от животных других видов, если у этих сывороток есть общие групповые антигены.