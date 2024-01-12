Какие 10 признаков умных людей назвали психологи?

Издание опубликовало список из 10 качеств, которые по мнению международной группы психологов, характеризуют любого человека как высокоинтеллектуального.

Какие признаки свидетельствуют о наличии интеллекта?

Любознательность

Любопытство и любознательность психологи поставили во главе списка. Они считают, что люди, которые проводят всю свою жизнь в поисках ответов на разные «мучительные» вопросы, как правило, умнее остальных.

«Исследования показали, что студенты, которые более любознательны, получают более высокие оценки. Любознательные люди также лучше запоминают информацию», — сказано в статье.

Также отмечается, что пытливый ум способен генерировать более сложные идеи и нестандартно подходить к решению проблем.

Высокое самосознание

Считается, что высокоинтеллектуальные люди не просто обладают какими-то энциклопедическими знаниями об окружающем мире, но и точно знают, какое место они в нем занимают, то есть обладают самосознанием.

«Самосознание — это качество, которое позволяет людям ясно видеть себя и понимать свои собственные чувства, убеждения и модели мышления, а также то, как эти модели влияют на окружающих их людей», — поясняют специалисты.

При этом человек с высшим самосознанием склонен к повышенной тревожности и чрезмерной сосредоточенности на недостатках своего характера, добавляют психологи. В частности, говорится, что люди с более высоким IQ «имеют более высокие показатели расстройств настроения и тревоги, СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности) и расстройств аутистического спектра (РАС)».

Здоровый скептицизм

Умные люди не принимают все за чистую монету и не вступают в полемику, пока не соберут достаточное количество фактов по теме. Поэтому им сложно навязать чужое мнение, ведь они понимают, что все не совсем так, как может казаться на первый взгляд.

«Скептики, как правило, воздерживаются от суждений по тем или иным вопросам до тех пор, пока не получат все факты, предпочитая критически анализировать различные аспекты, не приходя к выводу, основанному на врожденных предубеждениях или эмоциях», — отмечают психологи.

Умение распознать закономерности, которые другим не видны

Способность распознавать закономерности в разных областях знаний, в бизнесе, в окружающей среде или более абстрактных вещах или противоречивых идеях психологи называли «отличительным признаком экстремального интеллекта». В качестве примера специалисты приводят, например, американского бизнес-магната Уоррена Баффета, который доминировал в своих отраслях в течение многих лет благодаря своей «сверхъестественной способности определять тенденции».

Чувство юмора

По мнению психологов, высокоинтеллектуальные люди часто обладают хорошим чувством юмора. Когнитивная гибкость позволяет умному человеку соображать на ходу и быстро обрабатывать информацию, демонстрируя ловкую игру слов. Исследование показало, что зачастую поклонники черного юмора обладают более высоким вербальным и невербальным интеллектом.

Понимание того, что абсолютных знаний не бывает

Действительно, умные люди постоянно тянутся к знаниям, но им хватает смелости признать, что знать все на свете им не под силу.

«Истинный интеллект» означает понимание того, что, независимо от того, сколько уроков посещает человек, сколько книг он читает и сколько бы он ни вел стимулирующих бесед, у него никогда не будет ответов на все вопросы.

Мирясь с этим фактом, высокоинтеллектуальный человек использует его как движущую силу, считая, что нужно не стоять на месте, а продолжать обучение.

Способность решать проблемы

Интеллект и решение критических проблем идут рука об руку, уверены психологи. К любому вызову умный человек подходит взвешенно и с аналитической точки зрения, стремясь проработать разные сценарии развития событий. Сложную проблему, как правило, они дробят на более мелкие и постепенно их решают.

Гибкость и адаптивность

Согласно наблюдениям специалистов, приспособляемость — это признак интеллекта. Умный человек способен «процветать в самых разных условиях, будь то научная лаборатория или коктейльная вечеринка», говорится в статье. Он также с большей вероятностью сможет непредвзято рассматривать противоречивые факты по мере их возникновения, адаптироваться к ним и добиваться успеха.

Спокойное отношение к «серым зонам»

По словам психологов, высокоинтеллектуального человека не отпугивают так называемые «серые зоны», какая-то двусмысленность и отсутствие четких ответов. Человек осознает, что может существовать множество порой противоречивых или комбинаторных решений проблем.

«Люди с таким складом ума могут развивать более сложные методы решения проблем и интересов, развивая, в свою очередь, более подвижный и кристаллизованный интеллект», — заявили исследователи.

Предпочитают разговоры по существу

Интеллектуалы предпочитают глубокие, содержательные разговоры поверхностным светским беседам о погоде или о том, в каких секциях занимаются чужие дети. Многим откровенно скучно тратить свое время на бессмысленную, по их мнению, болтовню. Другое дело, если с собеседником можно поделиться своими умозаключениями, услышать ответное мнение и подискутировать.