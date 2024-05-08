Какая вода закипит быстрее — сырая или уже кипяченая?

Если хочется как можно скорее выпить горячего чая, лучше заливать в чайник сырую воду — она закипит быстрее. Жидкость, которую уже доводили до температуры кипения, лишена воздуха: он, испаряясь, быстро покидает нагреваемую сырую воду, и она быстрее закипает. Увидеть, как воздух выходит из сырой воды, можно на стадии, когда вода достигает температуры около 70 градусов Цельсия — в этот момент на дне и стенках посуды для нагрева образуются пузырьки, стремящиеся вверх.