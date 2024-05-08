Какая вода закипит быстрее — сырая или уже кипяченая?

Если хочется как можно скорее выпить горячего чая, лучше заливать в чайник сырую воду — она закипит быстрее. Жидкость, которую уже доводили до температуры кипения, лишена воздуха: он, испаряясь, быстро покидает нагреваемую сырую воду, и она быстрее закипает. Увидеть, как воздух выходит из сырой воды, можно на стадии, когда вода достигает температуры около 70 градусов Цельсия — в этот момент на дне и стенках посуды для нагрева образуются пузырьки, стремящиеся вверх.
В открытых источниках есть еще одно объяснение: из-за отсутствия растворенного воздуха кипяченая вода при одинаковом объеме легче сырой примерно на 23 мл. Если поставить кипятить два вида воды при одинаковых условиях, то к моменту, когда воздух из сырой испарится, ее температура будет выше, чем у кипяченой, а масса из-за потери воздуха — меньше, поэтому точки кипения она достигнет раньше.
Интересно, что эту разницу во времени закипания можно полностью нивелировать: если оставить кипяченую воду постоять некоторое время, она вновь насытится воздухом и будет нагреваться с той же скоростью, что и сырая. В быту обычно так и бывает.