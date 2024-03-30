Как звали мышей из мультфильма про кота Леопольда?

В русском фольклоре и мультфильмах мыши изображаются самыми разными по характеру: от вредительницы, которая махнула хвостиком и разбила яичко, до спасительницы, которая помогла вытянуть репку. В популярном мультике про кота Леопольда мыши тоже имеют характер хулиганов на фоне добродушного главного героя.
О чем мультфильм «Приключения кота Леопольда»?
Режиссер Анатолий Резников придумал историю про дружелюбного кота, которому не дают спокойно жить двое мышат. Разные серии про кота Леопольда выполнены в разных техниках. Например, первые были сделаны в технике перекладки. То есть все детали мультфильма были сделаны из бумаги, которую по миллиметру передвигают.
Первую серию 1975 года озвучивал Андрей Миронов. А следующую — Геннадий Хазанов. Вышла в свет первая серия только в 1981 году — раньше не выпускала цензура. После мультфильм стал рисованным, и мыши заметно изменились.
На экране не произносятся их имена, но они есть. Белого и худого зовут Митя (сокращенно от имени Дмитрий), а серого и более крупного — Мотя (полное имя — Матвей). Самого Леопольда назвали в честь отрицательного героя из «Неуловимых мстителей», полковника Леопольда Кудасова.
Мультфильм полюбился зрителям, а его цитаты ушли в народ. Например фразу «Ребята, давайте жить дружно!» знает буквально каждый.
Интересно, что кот Леопольд с мышатами вернулся на экран в 2015 году. Новые серии были сняты к 75-летию режиссера Анатолия Резникова.