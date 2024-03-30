Как звали мышей из мультфильма про кота Леопольда?

На экране не произносятся их имена, но они есть. Белого и худого зовут Митя (сокращенно от имени Дмитрий), а серого и более крупного — Мотя (полное имя — Матвей). Самого Леопольда назвали в честь отрицательного героя из «Неуловимых мстителей», полковника Леопольда Кудасова.