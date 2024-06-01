Как зовут Петрова и Васечкина из «Приключений»?

Петрова сыграл 11-летний Дмитрий Барков, сын театрального актёра, народного артиста РСФСР Дмитрия Баркова. После школы он окончил экономический факультет института театра, музыки и кинематографии в Ленинграде, стал продюсером и педагогом для юных актеров. В кино снимался редко — помимо двух фильмов про Петрвоа и Васечкина (летом 1984-го вышли ещё и их «Каникулы…»), в его фильмографии есть лишь небольшие эпизоды сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны» и «Тайны следствия» — и ещё пара менее громких проектов.