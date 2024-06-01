Как зовут Петрова и Васечкина из «Приключений»?

1 июня 1984 года, в первый день летних каникул, советское Центральное телевидение показало фильм Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» — историю про школьников с неуемной фантазией со взрослыми сюжетами, которая встала в один ряд с другими замечательными детскими фильмами — «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего».
Фамилии двух героев-шалопаев известны всем. С именами чуть сложнее, но и их запомнить легко и просто.
Кто такие Петров и Васечкин?
Два школьника из 4-го «Б» класса обычной на первый взгляд школы — если, конечно, не учитывать того, что спектакль там ставят на французском языке, который относительно хорошо знают даже такие лентяи, как Васечкин (именно он должен был играть Волка и говорить знаменитое «Je suis le loup gris») и подменивший «заболевшего» друга Петров.
У них есть подруга — учащаяся того же класса, отличница Маша Старцева; её имя и фамилия называются сразу и потом упоминаются неоднократно.
Ну, а звали Петрова и Васечкина действительно просто. Петров был Васей, а Васечкин — Петей. Главное — не перепутать.
Кто играл эти роли?
Петрова сыграл 11-летний Дмитрий Барков, сын театрального актёра, народного артиста РСФСР Дмитрия Баркова. После школы он окончил экономический факультет института театра, музыки и кинематографии в Ленинграде, стал продюсером и педагогом для юных актеров. В кино снимался редко — помимо двух фильмов про Петрвоа и Васечкина (летом 1984-го вышли ещё и их «Каникулы…»), в его фильмографии есть лишь небольшие эпизоды сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны» и «Тайны следствия» — и ещё пара менее громких проектов.
Роль Васечкина досталась 10-летнему Егору Дружинину, сыну хореографа фильма Владислава Дружинина. Он также окончил институт театра, музыки и кинематографии, затем недолго проработал в питерском ТЮЗе, а в 90-х ненадолго уезжал в США, где учился на танцевальных курсах. Сейчас Егор Дружинин — известный хореограф, он работал со многими звездами российской эстрады, много раз был членом жюри и наставником на танцевальных телешоу.
Девочку на роль Маши выбрали Барков и Дружинин — ею стала 12-летняя Инга Ильм, которая после выхода фильма проснулась настоящей звездой. В детстве она занималась в различных кружках и в целом соответствовала своей героине. Она окончила Школу-студию МХАТ, сразу после неё училась в актёрской школе Ли Страсберга в Нью-Йорке.
После возвращения работала в московском театре имени Пушкина, но не слишком долго. Затем была ведущей на телевидении, откуда её «попросили» после эротической фотосессии в журнале «ОМ», занималась издательским бизнесом, получила ещё одно высшее образование — на историческом факультете МГУ.
В 90-е Ильм снималась достаточно активно («Луна-парк», «Мушкетёры двадцать лет спустя»), но затем отошла от кино.