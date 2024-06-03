Как жвачка может помочь выбросить надоевшую песню из головы?

Каждый сталкивался с ситуацией, когда надоедливая песня прочно заседала в голове. Сначала это кажется забавным, особенно если песня входит в личный топ человека, однако со временем это начинает раздражать. Такой эффект называют «ушным червем».
Почему «заедает» песня?
В попытках понять причины назойливого мотива в голове британские ученые в 2012 году пришли к выводу, что жанр мелодии не имеет значения: раньше считалось, что «прилипают» только поп-композиции или музыка из рекламы — из-за повторяющихся элементов. По их мнению, «застрять» в голове может любая мелодия — и отрывок, и прослушанная до конца, и быстрая, и медленная, и знакомая, и совершенно новая. Однако удалось установить, что это свойственно людям музыкально одаренным и происходит, когда есть свободное место в оперативной памяти, то есть мозг не загружен умственной работой.
Как перестать думать об одной и той же мелодии?
Психолог Ольга Романив рассказывала aif.ru несколько способов, как избавиться от надоевшей мелодии:
Прослушать песню полностью или спеть ее.
Прослушать другую похожую композицию, чтобы переключить фокус внимания.
Заняться делом, которое требует полного погружения в процесс, например собрать пазл или почитать.
Помедитировать — концентрация на дыхании позволит освободить голову.
Клинический психолог Дэвид Джей Ли обращает внимание, что основная задача для избавления от надоевшей песни — заполнить умственные резервы, в которых мог бы проявиться музыкальный мотив.
Как жвачка может помочь от надоевшей песни?
Когда песня звучит в голове, человек мысленно проговаривает ее слова. Так вот жевание жвачки сбивает такое проговаривание — этот процесс требует особой концентрации только на одном действии, и мысленное повторение мелодии сходит на нет.