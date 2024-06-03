Как жвачка может помочь выбросить надоевшую песню из головы?

В попытках понять причины назойливого мотива в голове британские ученые в 2012 году пришли к выводу, что жанр мелодии не имеет значения: раньше считалось, что «прилипают» только поп-композиции или музыка из рекламы — из-за повторяющихся элементов. По их мнению, «застрять» в голове может любая мелодия — и отрывок, и прослушанная до конца, и быстрая, и медленная, и знакомая, и совершенно новая. Однако удалось установить, что это свойственно людям музыкально одаренным и происходит, когда есть свободное место в оперативной памяти, то есть мозг не загружен умственной работой.