Как Жак-Ив Кусто сделал жизнь под водой реальностью

Жак-Ив Кусто — легенда среди исследователей. О нем снято много фильмов, а два их них («Мир без солнца» и «Мир тишины») даже удостоились премии «Оскар». Благодаря ему у людей появилась возможность лучше изучать подводный мир. Рассказываем, как Жак-Ив Кусто развивал подводную жизнь и почему его эксперименты прекратились.
Жизнь под водой — не вымысел, а реальность
Кусто мечтал оставить человечество на родной планете, но перенести его под воду. Он изобрел акваланг в 1943 году вместе с инженером Эмилем Ганьяном для морских диверсий во время Второй мировой войны. Когда она закончилась, открытие принесло Кусто большой доход, и он решил вложить его в исследование морских глубин.
В 1950 году Кусто купил списанное судно «Калипсо» и перестроил его в подводную лабораторию. Первый раз обустроиться и выжить на дне моря удалось в 1962 году, то есть вскоре после полета Гагарина. На фоне этого события идея не получила и половины заслуживающего внимания. И тем не менее это был неожиданный для всех успех.
Недалеко от Марселя (Франция) в Средиземном море был воздвигнут первый «подводный дом», проект получил название «ConShelf I». Фактически, это была металлическая бочка длиной пять метров и диаметром 2,5 метра. Помещение стало домом для двух друзей Кусто — Альбера Фалько и Клода Уэсли. Втроем они прожили на глубине десяти метров неделю. У них были радио, телевизор, удобные койки, регулярные обеды и своя библиотека. Кроме того, мужчины плавали недалеко от своего дома, исследуя глубины.
Семь дней, проведенные командой под водой, дали понять, что жизнь на глубине реальна.
Первая подводная деревня
Уже в 1963 году был запущен новый проект ConShelf II — настоящая «подводная деревня». Там жили шесть человек и попугай. Для установки комплекса из четырех конструкций понадобилось всего два судна, 20 моряков и пять аквалангистов. Главное здание на глубине десяти метров имело форму звезды, внутри располагалась большая комната.
Исследователи хотели выяснить, смогут ли аквалангисты нырять на большую глубину. Как и предполагалось, это было реально.
Жесткий эксперимент
Позже появилась еще одна конструкция на глубине 30 метров — башенка «Ракета». Она была сделана для того, чтобы выяснить, как аквалангисты переживут крайне тяжелые условия подводной работы и жизни.
Небольшое помещение было похоже на карцер: высокое давление, отсутствие света, духота, вокруг акулы и экстремальная смесь гелия, азота и кислорода вместо воздуха. Единственное, что радовало двух добровольцев, которые проживали там неделю, — это то, что гелий делал их голоса писклявыми и смешными.
Затем постоянными хозяевами подводных домов стали аквалангист, биолог, учитель, повар, спортивный тренер, таможенник и инженер. Жак-Ив Кусто и его команда постарались создать первооткрывателям не просто сносные, но и весьма комфортные условия. Исследователи питались свежими морепродуктами и овощами, а также консервами и выпечкой.
Океанавтов регулярно навещал парикмахер, они ежедневно пользовались искусственными солнечными ваннами, чтобы не страдать от дефицита ультрафиолетового излучения.
Благодаря жизни в таких условиях выяснилось, что из-за повышенного на глубине давления раны на теле затягиваются буквально за ночь, а бороды и усы практически перестают расти.
Триумф Жак-Ива Кусто
Команда Кусто получила «Оскар» за лучший документальный фильм 1965 года под названием «Мир без солнца».
В фильме команда опускается на глубину 300 метров, на самое дно Красного моря, и находит удивительные пейзажи и формы жизни. Так, акванавты сталкиваются с гигантской шестиметровой рыбой, стаями рачков и совокуплением тысячи крабов.
Провал и крушение надежд
В 1965 году появился еще один проект — ConShelf III, последний крупный эксперимент команды Кусто.
Большой купол был размещен на глубине 100 метров. Шесть человек, среди которых был Филипп, сын Кусто, проживали в «подводном доме» в течение трех недель. Помещение было более автономным. Океанавты занимались экспериментами, которые должны были дать ценную информацию для нефтедобывающих компаний.
Однако вместо того, чтобы указать на то, как лучше добывать нефть, Кусто и команда начали привлекать внимание к проблемам экологии и подводных экосистем. Это не понравилось спонсорам из промышленности и они перестали давать гранты на развитие подводных экспериментов.
Разоблачения и скандалы
Жак-Ив Кусто умер от инфаркта 25 июня 1997 года. В честь него названа улица в Санкт-Петербурге и улица в родном для него Сент-Андре-де-Кюбзаке (коммуна во Франции). Однако не обошлось и без черных пятен в биографии изобретателя.
Так, стало известно, что осьминога, который упорно не хотел двигаться по палубе, во время экспериментов обливали едким раствором, а пойманных дельфинов содержали в бассейнах, в которых они погибали. В одном из 150 фильмов Кусто есть эпизод, в котором акулы разрывают детеныша кита на части. На самом деле китенка, выловленного заранее, убили и кинули в воду на растерзание хищников. Кроме того, всплыли видеосвидетельства того, как члены команды Кусто глушат рыбу динамитом, убивают кашалота и дают акулам.
Несмотря на то, что до сих пор ходят споры о гуманности методов исследования живых существ, Хайнц Зильман, один из коллег Кусто, считает, что «мы слишком многим обязаны Кусто, чтобы поливать его грязью».
Анна Морозова