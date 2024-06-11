Как Жак-Ив Кусто сделал жизнь под водой реальностью

В 1950 году Кусто купил списанное судно «Калипсо» и перестроил его в подводную лабораторию. Первый раз обустроиться и выжить на дне моря удалось в 1962 году, то есть вскоре после полета Гагарина. На фоне этого события идея не получила и половины заслуживающего внимания. И тем не менее это был неожиданный для всех успех.