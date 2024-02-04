Как зеницу ока. Эксперт рассказал, какие пароли защитят от взломов

Когда люди выбирают пароль для телефона или компьютера, больше всего они беспокоятся о том, чтобы его не забыть и поэтому совершают одни и те же ошибки. О самых распространенных из них aif.ru рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов.