Как защитник мигрантов пообещал превратить Москву в Москвабад

Если вспомнить, то русских в Таджикистане было 35 тысяч человек по переписи населения от 2010 года — эта цифра в десять раз меньше, чем до распада Союза. В то время, как в России число представителей Таджикистана с российским паспортом с каждым годом растет, в среднем на 150 тысяч в год. Сейчас, под данным из открытых источников, в России около миллиона таджиков.