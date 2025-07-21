Как защитник мигрантов пообещал превратить Москву в Москвабад

В базу МВД РФ «Внимание, розыск!» внесен российско-таджикский блогер Каримджон Еров. Его ищут по уголовной статье, какой именно неизвестно. Но можно предположить, учитывая его интернет-деятельность, направленную против России.
В Youtube набирает обороты канал Moskvabad, который ведет 50-летний Еров. Если видео трехмесячной давности имеют менее тысячи просмотров, то свежие — уже десятки тысяч.
— В поддержку мусульман и назло нацистам! Хан Узбек провозгласил Ислам в Золотой Орде, поэтому вся Россия — исторические земли Ислама, — заявлено в описании к каналу.
Риторика у Каримджона Ерова радикальная. «Нацистами» он обзывает российских полицейских, которые проводят рейды против нелегальной миграции. Своей целью он открыто ставит превращение Москвы в «Москвабад, место, комфортное для Ислама и мусульман». Среди его призывов «информационно бомбить исламофобов» и «брать пример с Азербайджана». Главный «хит» Ерова (почти 90 тысяч просмотров) — о якобы лжи теракта в Крокусе. Там есть намеки, что это все провокация против Таджикистана, а российские власти якобы скрывают истинного заказчика теракта.
Каримджон Еров позволял себе и дискредитацию СВО. Полтора года назад он соглал, что «насильно завербованные» в российских тюрьмах таджики якобы используются как «пушечное мясо» и в случае отступления «расстреливаются заградотрядами». Фейк был запущен в интервью CABAR.asia — это аналитический центр, который обучает протестных лидеров по всей Средней Азии, а также играет большую роль в разжигании беспорядков на территории Киргизии.
CABAR.asia является «дочкой» лондонского Института освещения войны и мира — а эта организация поставила на поток производство антироссийских методичек. Одна из последних «Руководство для украинской общественности о правосудной практике по военным преступлениям, происходящим на Украине».
Аренда квартиры в Москве
До объявления в розыск Каримджон Еров спокойно жил в Москве на улице Новаторов в трешке высотки возле Воронцовского парка. Съем такого жилья обойдется в 70 тысяч рублей, покупка — в 30 млн рублей. Если верить базам, российского гражданства, как и официальной работы, у Ерова нет. Вероятно, сейчас Каримджон скрывается на родине.
Как правозащитник Каримджон Еров превратился в блогера-провокатора
Каримджон Еров родом из раштского поселка Гарм. Несмотря на то, что в Москву он переехал тридцать лет назад, Россия для него так и осталась «этой страной».
— Защитой прав таджикистанцев, выехавших на заработки в Россию, я занимался с первых месяцев своего пребывания в этой стране. Но тогда это носило часто случайный характер, — рассказывает про себя Еров.
В нулевых Каримджон Еров возглавил НКО «Этнические таджики за миграционную ответственность соотечественников». Организация занималась в основном юридической практикой, просуществовала до 2015 года и была расформирована, видимо, как малоэффективная.
С середины десятых Еров начал превращаться в блогера, который действует не юридическими, а медийными методами. Он попытался раздуть скандал вокруг мигранта из Узбекистана, которого якобы избили до беспамятства полицейские в Сургуте. Мол, колотили дубинками прямо по голове. Но сенсации не получилось: на опубликованной фотографии у «потерпевшего» не было ни одной царапины.
До поры до времени у Ерова брали интервью только СМИ вроде, ныне запрещенных «Радио Свободы»* и «Настоящее время»*. Первое издание процитировало заявление Ерова о том, что в резонансной драке между узбекскими и таджикскими коммунальщиками (по пьяной лавочке с применением ножей и молотков) виновато… якобы их бесправное положение в Москве. Второе издание смаковало видеовыступление Ерова по поводу Хованского кладбищенского побоища, естественно, он выгораживал нелегалов-таджиков, которые были одной из сторон конфликта.
На передовицы федеральных СМИ Каримджон Еров впервые попал в декабре 2016 года, когда на камеру цеплялся к столичным полицейским и учил их работать. Уже тогда показалось, что этот человек может быть опасен: достаточно глянуть, какие комментарии оставляли под его контентом земляки.
«Россия считает нас своим, а почему мы не можем считать Россию своим», — пишет некий Дилшод Дилшодов.
В 2017 году Каримджона Ерова пригласили на федеральный канал в реалити-шоу «Диван», где участники просто смотрели и комментировали ТВ. В том же году его доставляли в отдел полиции за участие в массовых беспорядках у ТЦ «Москва» — журналисты окрестили тот инцидент «бунтом мигрантов».
В 2018 году Каримджона Ерова назвали в Таджикистане лучшим защитником прав мигрантов. Конкурс устраивали в Душанбе под патронажем ООН. На рубеже десятилетий Еров ушел в тень, после начала СВО вновь активизировался.
Если вспомнить, то русских в Таджикистане было 35 тысяч человек по переписи населения от 2010 года — эта цифра в десять раз меньше, чем до распада Союза. В то время, как в России число представителей Таджикистана с российским паспортом с каждым годом растет, в среднем на 150 тысяч в год. Сейчас, под данным из открытых источников, в России около миллиона таджиков.
Идеологический диверсант на службе у иностранных разведок
Доктор политических наук, профессор МГУ, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло считает, что перед нами радикальный экстремист или на языке профессионалов — идеологический диверсант.
— Такие фигуры сами по себе никогда не всплывают на поверхность. Их выталкивают разведки иностранных государств для использование в качестве провокаторов. Этот человек стал транслятором угроз принудительной исламизации России в самом радикальном смысле, — объясняет Андрей Манойло.
По словам политолога, провокация состоит из двух элементов. Во-первых, запугивание обычных людей, которые и так наблюдают не слишком здоровую ситуацию с мигрантами, когда полицейских не хватает, а власти не очень справляются. В общем, есть чего испугаться. Во-вторых, идет дискредитация государственной власти, отмечает эксперт.
— Такой деятель бросает вызов и обществу, и государству. Как бы говорит, ну, посмотрим, что вы со мной можете сделать. Если ничего, значит, наступит момент, когда тысячи таких экстремистов, как я, придут и установят свои порядки. Несмотря на одиозность этого экстремиста, здесь все серьезно, — говорит Андрей Манойло.
Противодействовать таким как Еров, по мнению политолога, возможно одним единственным способом — неотвратимостью наказания. Сегодня экстремист-блогер что-то брякнул, а уже завтра оказался на скамье подсудимых. И это не должно зависеть от того в России он находится или за ее пределами. Есть большой блок международных договоров о борьбе с терроризмом, поэтому ничто не мешает таких деятелей ловить. Это общая угроза, когда взаимодействия наших органов с иностранными, в том числе из недружественных стран, вполне возможны.
— Но последствия должны коснуться и государств, чьи спецслужбы продвигают экстремистских блогеров. Речь идет о необходимости принять соответствующие меры на уровне межгосударственных взаимоотношений. Если спецслужбы той или иной страны выбрали враждебную позицию по отношению к нам, то интересы всей этой страны, включая торговое сообщество, должны страдать в России. А то сейчас часто получается следующее: иностранные спецслужбы ведут враждебную деятельность против нас, одновременно бизнесмены из их страны процветают, зарабатывая огромные деньги в России. Такого быть не должно, — уверен Манойло.
* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.
Петр Егоров