Как защитить кожу лица в холода

Увлажняющие средства — необходимый уход за кожей в холодное время года, особенно для обладателей сухого типа. Но есть несколько правил ухода за собой, которые важно соблюдать. О них рассказала трихолог Юлия Нагайцева газете NEWS.ru.

Важно помнить, что умывания сушат кожу. По ее словам, для людей с тонкой кожей в зимний период лучше не умываться, а использовать мицеллярную воду или молочко для снятия макияжа и загрязнений.

Сухая кожа меньше всего защищена от мороза, поэтому необходимо использовать увлажняющие средства. Есть жирные кремы, такие как колд-кремы, но следует посоветоваться с дерматологом прежде, чем их использовать.

Чтобы поддержать свою кожу зимой, необходим адекватный уровень витамина D. Но даже если он в норме, необходима поддерживающая дозировка — 800 единиц. Также важно пить омега-3.

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Олеся Маевская