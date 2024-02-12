Как заподозрить проблемы с сердцем, присмотревшись к своему телу?

Рассказываем, по каким симптомам можно предположить наличие в организме тех или иных сердечно-сосудистых проблем.
Пульсация вен на шее
Вены на шее вздуты, губы синие — важные диагностические признаки, указывающие на перикардит (острое воспаление наружной оболочки сердца) или сердечную недостаточность, когда происходит застой крови по правому кругу.
Отёки ног
Отёки ног при заболеваниях сердца начинаются снизу и затем поднимаются наверх. Сердечная отёчность усиливается во второй половине дня, утром может спадать, но не до конца.
Глаза
О наличии проблем с сердцем и сосудами врачи часто судят по состоянию сосудов и сетчатки глаза, а также диска зрительного нерва. Кровоизлияние, экссудаты, отёк зрительного нерва могут указывать на высокий риск инфаркта или инсульта.
Снижение остроты зрения, появление пелены, мушки перед глазами, сужение полей зрения, ухудшение цветовосприятия, снижение адаптации в темноте также могут сигнализировать о неполадках в нашем «моторе».
Высыпания на коже
Ксантомы на коже (выпуклые образования) свидетельствуют о повышенном холестерине, который может привести к атеросклерозу и последующему инфаркту.
Ногти и пальцы
Поперечные бороздки на ногтевой пластине (линии Бо) говорят о дефиците питательных веществ, токсических повреждениях или наличии сердечно-сосудистых заболеваний. При патологиях сердца линии Бо обычно появляются на фоне грибковых и других инфекций.
Пальцы Гиппократа («барабанные палочки»), расширяющиеся на кончиках, с утолщёнными и выпуклыми ногтями, похожими на выпуклое стекло часов, указывают на тяжёлые сбои в работе внутренних органов — диабет, болезни ЖКТ и сердечно-сосудистые патологии.
При болезнях сердца ногти становятся с синюшным оттенком, белыми пятнами, точками.