Как заподозрить проблемы с сердцем, присмотревшись к своему телу?

О наличии проблем с сердцем и сосудами врачи часто судят по состоянию сосудов и сетчатки глаза, а также диска зрительного нерва. Кровоизлияние, экссудаты, отёк зрительного нерва могут указывать на высокий риск инфаркта или инсульта.