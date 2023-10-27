Как записаться к нотариусу онлайн?
В России запустили новый цифровой сервис, который позволит записаться на прием к нотариусу без звонка и не выходя из дома. В Федеральной нотариальной палате рассказали, в каких случаях им можно воспользоваться.
В России запустили новый цифровой сервис, который позволит записаться на прием к нотариусу без звонка и не выходя из дома. В Федеральной нотариальной палате рассказали, в каких случаях им можно воспользоваться.
Первыми его опробовали в Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. После этого стало ясно, что можно тиражировать сервис. Минцифры и Федеральная нотариальная палата распространили его на остальные регионы страны. Теперь каждый россиянин может зайти на портал Госуслуг и записаться к нотариусу.
Россиянам доступно 51 нотариальное действие по принципу «одного окна». Опыт показал, что чаще всего таким образом удостоверяют доверенность, открывают наследство, оформляют договор дарения и так далее. Некоторые сервисы, например «Утрата близкого человека», помогают ощутимо упростить процесс оформления наследственных прав и минимизировать количество визитов в нотариальную контору.
Что касается нового сервиса по записи к нотариусу, то гражданин может с его помощью узнать, какие документы нужно подготовить по его запросу, и тут же отправить их онлайн на проверку.
Физическим и юридическим лицам доступны и другие дистанционные способы записи к нотариусу. На портале Федеральной нотариальной палаты можно найти контакты любого нотариуса. Если потребуется, через тот же сайт можно направить обращение выбранному эксперту. Для жителей отдельных регионов, например Москвы, действует сервис записи к нотариусу через портал мэра. По аналогичной схеме работают сайты самих нотариусов.