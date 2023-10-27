Как записаться к нотариусу онлайн?

В каких регионах России введен новый сервис?

Первыми его опробовали в Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. После этого стало ясно, что можно тиражировать сервис. Минцифры и Федеральная нотариальная палата распространили его на остальные регионы страны. Теперь каждый россиянин может зайти на портал Госуслуг и записаться к нотариусу.

Какие нотариальные услуги можно заказать онлайн?

Россиянам доступно 51 нотариальное действие по принципу «одного окна». Опыт показал, что чаще всего таким образом удостоверяют доверенность, открывают наследство, оформляют договор дарения и так далее. Некоторые сервисы, например «Утрата близкого человека», помогают ощутимо упростить процесс оформления наследственных прав и минимизировать количество визитов в нотариальную контору.

Что касается нового сервиса по записи к нотариусу, то гражданин может с его помощью узнать, какие документы нужно подготовить по его запросу, и тут же отправить их онлайн на проверку.

А если через Госуслуги записаться не получается?