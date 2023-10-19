20:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Как записаться к нотариусу через портал «Госуслуги»?

На Госуслугах можно записаться к нотариусу. Запись стала доступна жителям всех субъектов РФ, кроме Москвы и Московской области.

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Источник: Агентство «Москва»

Жители Москвы могут записаться на mos.ru.

На портале можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов.

Как записаться к нотариусу?

Чтобы оформить запись к нотариусу, следует:

  • открыть форму для записи на Госуслугах и выбрать свой регион;
  • выбрать услугу;
  • ознакомиться с перечнем документов (при желании можно загрузить электронные копии документов — это поможет нотариусу подготовиться);
  • выбрать специалиста, дату и время визита и нажать «Записаться к нотариусу».

Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам. К нотариусу можно прийти в один день для решения нескольких вопросов. Для этого нужно отдельно записаться по каждому вопросу и по желанию загрузить документы по каждой записи.

Можно перенести или отменить запись?

Чтобы отменить запись в личном кабинете, нужно выбрать в заявлении на прием к нотариусу «Отменить», но после этого восстановить запись не получится. Для переноса даты и времени приема нужно отменить актуальную запись в личном кабинете, а затем записаться заново.

Где узнать стоимость услуг нотариуса?

Со стоимостью услуг нотариуса можно ознакомиться на сайте Федеральной нотариальной палаты.

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