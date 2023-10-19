Как записаться к нотариусу через портал «Госуслуги»?
На Госуслугах можно записаться к нотариусу. Запись стала доступна жителям всех субъектов РФ, кроме Москвы и Московской области.
На Госуслугах можно записаться к нотариусу. Запись стала доступна жителям всех субъектов РФ, кроме Москвы и Московской области.
Жители Москвы могут записаться на mos.ru.
На портале можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов.
Чтобы оформить запись к нотариусу, следует:
Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам. К нотариусу можно прийти в один день для решения нескольких вопросов. Для этого нужно отдельно записаться по каждому вопросу и по желанию загрузить документы по каждой записи.
Чтобы отменить запись в личном кабинете, нужно выбрать в заявлении на прием к нотариусу «Отменить», но после этого восстановить запись не получится. Для переноса даты и времени приема нужно отменить актуальную запись в личном кабинете, а затем записаться заново.
Со стоимостью услуг нотариуса можно ознакомиться на сайте Федеральной нотариальной палаты.