Как записаться к нотариусу через портал «Госуслуги»?

Жители Москвы могут записаться на mos.ru.

На портале можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов.

Как записаться к нотариусу?

Чтобы оформить запись к нотариусу, следует:

открыть форму для записи на Госуслугах и выбрать свой регион;

выбрать услугу;

ознакомиться с перечнем документов (при желании можно загрузить электронные копии документов — это поможет нотариусу подготовиться);

выбрать специалиста, дату и время визита и нажать «Записаться к нотариусу».

Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам. К нотариусу можно прийти в один день для решения нескольких вопросов. Для этого нужно отдельно записаться по каждому вопросу и по желанию загрузить документы по каждой записи.

Можно перенести или отменить запись?

Чтобы отменить запись в личном кабинете, нужно выбрать в заявлении на прием к нотариусу «Отменить», но после этого восстановить запись не получится. Для переноса даты и времени приема нужно отменить актуальную запись в личном кабинете, а затем записаться заново.

Где узнать стоимость услуг нотариуса?