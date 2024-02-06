Как выглядит редкая медуза с красным желудком

Международная исследовательская группа опубликовала в журнале Zootaxa описание редкой медузы. Она была найдена в вулканической структуре (кальдере) Сумису на островах Огасавара, примерно в 460 км к югу от Токио. Животному диаметром около 10 см и красным желудком, очертаниями напоминающим Георгиевский крест, дали название Santjordiapagesi.
Очевидно, что медуза обитает исключительно в этой кальдере. Она представляет собой гидротермально активную глубоководную вулканическую структуру диаметром около 10 км и глубиной около 812 м. Как и все медузы, Медуза Георгиевского креста (The St. George’s Cross Medusa), как ее окрестили ученые, прозрачна, а ее ярко-красный желудок невидим, что позволяет животному скрываться от хищников в темноте морских глубин.
Образцы S.pagesi встречается настолько редко, что ее описание основано на единственном найденном экземпляре, обнаруженном в 2002 году. Лишь в 2020-м ученым удалось сфотографировать вторую особь. «Мы решили опубликовать описание животного и привлечь внимание к видам, присутствующим на данном участке», — пояснили ученые. Авторы работы полагают, что S.pagesi может обладать арсеналом ядов, который отличает их от известных современных видов.
Недавно на пляж немецкого острова выбросило множество голубых медуз.
Олеся Маевская