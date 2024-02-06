Как выглядит редкая медуза с красным желудком

Очевидно, что медуза обитает исключительно в этой кальдере. Она представляет собой гидротермально активную глубоководную вулканическую структуру диаметром около 10 км и глубиной около 812 м. Как и все медузы, Медуза Георгиевского креста (The St. George’s Cross Medusa), как ее окрестили ученые, прозрачна, а ее ярко-красный желудок невидим, что позволяет животному скрываться от хищников в темноте морских глубин.