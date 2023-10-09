Как выглядит новая «Мисс Россия»: в 2023 году конкурс выиграла петербурженка
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. «МК в Питере» собрал фотографии с прошедшего мероприятия.
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. «МК в Питере» собрал фотографии с прошедшего мероприятия.
Финал смотра прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Имя новой «Мисс Россия» со сцены объявила победительница 2022 года Анна Линникова, после чего передала корону обладательнице титула 2023 года.
Статус «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти. В состав жюри вошли победительницы прошлых лет, музыкант Дмитрий Маликов, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий и телеведущая Оксана Федорова.
Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» получит 1 миллион рублей. Также Голубева сможет представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».