Как выбрать вкусный и безопасный сладкий подарок на Новый год?

Сладкий набор — один из популярных подарков к Новому году. Учитывая, что он чаще всего приобретается для детей, к выбору такого подарка следует подходить особенно тщательно. На что обратить внимание при выборе сладкого новогоднего набора, рассказали в Роспотребнадзоре.

Где покупать сладкий набор?

Покупайте новогодние сладкие подарки только местах организованной торговли. К ним относятся магазины, супермаркеты и официальные рынки.

Что должно быть на упаковке набора?

Первым делом рассмотрите упаковку набора и при возможности его содержимое — они не должны иметь дефектов и быть деформированными.

На упаковке должна быть четкая и легко читаемая маркировка на русском языке. На ней должна быть указана следующая информация:

∙ наименование товара;

∙ состав;

∙ количество;

∙ дата изготовления;

∙ срок годности;

∙ условия хранения, в том числе и после вскрытия упаковки;

∙ наименование и место нахождения изготовителя (либо фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера);

∙ рекомендации и (или) ограничения по использованию;

∙ показатели пищевой ценности;

∙ сведения о наличии в товаре компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов;

∙ единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

По требованию покупателя продавец обязан предоставить декларации о соответствии, которые подтверждают качество и безопасность всех компонентов сладкого набора.

Что может быть в составе сладкого подарка, а что нет?

В состав качественного сладкого набора могут входить следующие сладости:

∙ конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле);

∙ шоколад;

∙ вафли;

∙ пряники;

∙ печенье (бисквитное, галетное);

∙ мягкий ирис;

∙ пастила;

∙ зефир;

∙ мармелад.

Компоненты подарка должны быть в упаковке.

Пастила, зефир и мармелад считаются наиболее безвредными сладостями, так как в них содержится меньше сахара, а также в их составе есть полезный для пищеварения пектин.

При покупке новогоднего сладкого подарка специалисты Роспотребнадзора советуют выбирать наборы, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел. Также для детского питания не рекомендуются продукты с содержанием арахиса и ядер абрикосовой косточки, так как это потенциальные аллергены, а также карамель, в том числе леденцовая, и кондитерские изделия, содержащие более 0,5% этанола.

Не покупайте детские наборы, если в составе сладостей присутствуют следующие вещества: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Содержание натуральных красителей и ароматизаторов допускается.

Может ли в подарке быть игрушка?

Внутри подарка вместе со сладостями может находиться игрушка, но должны быть соблюдены следующие условия:

∙ игрушка должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами;

∙ она не должна содержать стекло и другие бьющиеся материалы, мелкие детали и компоненты, размер которых увеличивается более чем на 5% во влажной среде;

∙ игрушки для детей до трех лет не должны иметь в составе натуральный мех и кожу, так как они могут вызывать аллергию.

Как хранить сладкий набор?