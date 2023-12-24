«Как встретишь, так и…»: Психолог объяснила, чем плохи популярные новогодние установки

«Все даты условны. От того, как встретишь Новый год, ничего не зависит. Этот ритуал не работает, но он живёт в подсознании, как древнее заклинание и примета. Чаще всего свои реакции люди выбирают сами», — приводит слова эксперта РИА «ФедералПресс».

По её словам, к таким установкам прибегают люди, которые намеренно провоцируют ситуации, вызывающие психозы во время подготовки к празднику. Их поведение связано с «неполезными гормональными всплесками», объясняет Варская.

Специалист отмечает, что каждый человек самостоятельно выбирает, какую важность играет для него подготовка к Новому году. Остальным же, кто осознаёт свою привычку к психозам и стрессам перед праздником, эксперт советует обратиться к психологу, эндокринологу и невропатологу.