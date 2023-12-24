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04:49 (мск), источник: Life.ru

«Как встретишь, так и…»: Психолог объяснила, чем плохи популярные новогодние установки

Не стоит зацикливаться на установке о том, что от празднования Нового года зависит то, как вы его проведёте. Этот ритуал существует в подсознании, но не работает в жизни. Об этом рассказала психолог Наталия Варская.

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Источник: РИА "Новости"

«Все даты условны. От того, как встретишь Новый год, ничего не зависит. Этот ритуал не работает, но он живёт в подсознании, как древнее заклинание и примета. Чаще всего свои реакции люди выбирают сами», — приводит слова эксперта РИА «ФедералПресс».

По её словам, к таким установкам прибегают люди, которые намеренно провоцируют ситуации, вызывающие психозы во время подготовки к празднику. Их поведение связано с «неполезными гормональными всплесками», объясняет Варская.

Специалист отмечает, что каждый человек самостоятельно выбирает, какую важность играет для него подготовка к Новому году. Остальным же, кто осознаёт свою привычку к психозам и стрессам перед праздником, эксперт советует обратиться к психологу, эндокринологу и невропатологу.

Ранее Лайф писал, как оставить ребёнка на Новый год с бабушкой, не испортив праздник. Психолог рассказала, что каждая ситуация индивидуальна и определяется многими факторами. Решение будет зависеть от возраста и характера ребёнка, его отношений с бабушкой, в меньшей степени — от планов на праздники.

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