Как восстановить свидетельство о браке?

В случае если свидетельство о заключении брака было утеряно или испорчено, можно получить повторный документ. Сделать это возможно как лично, так и через представителя по доверенности. Но если требуется документ о браке, который был расторгнут, повторное свидетельство получить нельзя. В этом случае выдадут справку, подтверждающую факт регистрации брака.