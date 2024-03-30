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Как восстановить свидетельство о браке?

Утерянное или испорченное свидетельство о заключении брака можно восстановить.

Источник: Reuters

В случае если свидетельство о заключении брака было утеряно или испорчено, можно получить повторный документ. Сделать это возможно как лично, так и через представителя по доверенности. Но если требуется документ о браке, который был расторгнут, повторное свидетельство получить нельзя. В этом случае выдадут справку, подтверждающую факт регистрации брака.

Как можно получить повторное свидетельство или справку о заключении брака?

Чтобы восстановить свидетельство о браке или получить справку, нужно подать заявление — через Госуслуги либо лично, обратившись в загс (в Москве — также в МФЦ).

Как восстановить свидетельство через Госуслуги?

Для подачи заявления через Госуслуги понадобится подтвержденная учетная запись. Процедура следующая:

  • Выберите услугу «Получение повторных и первичных свидетельств или справок ЗАГС»;
  • Заполните заявление онлайн, выберите загс, дату и время получения повторного свидетельства или справки;
  • Оплатите госпошлину: для повторного свидетельства — 350 ₽, справки — 200 ₽;
  • Дождитесь, когда в личный кабинет придет уведомление о том, что заявление принято к рассмотрению;
  • Подготовьте документы для ЗАГСа — их список отображается при подаче заявления;
  • Придите в ЗАГС в выбранное время за документом.

Как получить документ в ЗАГСе или МФЦ?

Для личного обращения в ЗАГС можно выбрать любой отдел, документ выдадут в тот же день. В Москве получить свидетельство о браке либо справку можно также в МФЦ, в этом случае документ выдадут максимум через шесть рабочих дней.

Для личного обращения за повторным свидетельством или справкой нужно:

  • Принести в ЗАГС или МФЦ необходимые документы;
  • Заполнить заявление на месте;
  • Оплатить госпошлину в специальном терминале ЗАГСа или банкомате любого банка: 350 ₽ для получения повторного свидетельства, 200 ₽ — при выдаче справки (от ее оплаты освобождаются ветераны, инвалиды ВОВ и другие льготные категории граждан).