Как восстановить доступ к электронной почте через «Госуслуги»?

Как восстановить пароль к почте через «Госуслуги»?
Есть случаи, когда пользователи не помнят резервный номер телефона или резервную электронную почту, указанные при регистрации почтового ящика, поэтому не могут запросить восстановление пароля через эти контактные данные. В этом случае они могут обратиться в службу поддержки почтового сервиса (эти данные есть на его официальном сайте) и заполнить анкету, указав в ней максимально подробно все известные данные о своем ящике, отмечает Кокорева.
Если пользователь помнит лишь свои ФИО и дату рождения, служба поддержки должна будет идентифицировать его личность, чтобы установить, что именно он является реальным владельцем ящика. Сделать это можно в том числе через сервис «Госуслуги».
Владельцу аккаунта нужно написать в службу поддержки почтового сервиса, заполнить специальную анкету для восстановления пароля и дать согласие на подтверждение личности через единую информационную систему. По словам эксперта, этот способ полностью автоматизирован, он безопасен и высокотехнологичен. Однако воспользоваться им получается не всегда, некоторые обращения по поводу восстановления пароля и получения доступа к ящику требуют более детального рассмотрения, уточнила Кокорева.
IT-эксперт рекомендует при регистрации аккаунта указывать реальные данные пользователя: ФИО, дату рождения и другие сведения. Также лучше иметь доступ к резервному номеру телефона и резервной почте, указанным при регистрации, и не забывать их. Это позволит быстрее восстановить пароль к своему почтовому ящику в случае необходимости.