Как восстановить доступ к электронной почте через «Госуслуги»?

Есть случаи, когда пользователи не помнят резервный номер телефона или резервную электронную почту, указанные при регистрации почтового ящика, поэтому не могут запросить восстановление пароля через эти контактные данные. В этом случае они могут обратиться в службу поддержки почтового сервиса (эти данные есть на его официальном сайте) и заполнить анкету, указав в ней максимально подробно все известные данные о своем ящике, отмечает Кокорева.