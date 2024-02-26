Как воспоминания помогают улучшить речь

В исследовании участвовали семьи из Дании, родители читали с детьми книги, строили что-нибудь из лего или предавались воспоминаниям. Анализ стенограмм разговоров в этих трех видах деятельности показал, насколько различалась родительская речь в каждом случае и как много дети говорили в ответ. Воспоминания вызывали у родителей, в равной степени у матерей и у отцов, такую же качественную речь, как и при чтении книг, а речь во время игры в лего была проще. Но дети больше и сложнее говорили во время воспоминаний, чем в обоих других случаях.