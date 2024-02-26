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Как воспоминания помогают улучшить речь

Подросток будет закатывать глаза, если вы попытаетесь поговорить с ним о «старых добрых временах». Но для дошкольника совместные со взрослыми воспоминания — важный способ улучшить языковые навыки. Исследователи из Атлантического университета Флориды обнаружили, что воспоминания о прошлых событиях позволяют маленьким детям развивать качественную речь не хуже, а то и лучше, чем чтение книг или игры.
Источник: Freepik

«Разговор во время воспоминаний характеризуется более длинными и сложными предложениями, чем разговор во многих других ситуациях», — говорит ведущий автор исследования, профессор кафедры психологии Эрика Хофф. Кроме того, совместные воспоминания проще, чем чтение, — это естественная часть любой культуры, любого социального слоя, любого сообщества.

В исследовании участвовали семьи из Дании, родители читали с детьми книги, строили что-нибудь из лего или предавались воспоминаниям. Анализ стенограмм разговоров в этих трех видах деятельности показал, насколько различалась родительская речь в каждом случае и как много дети говорили в ответ. Воспоминания вызывали у родителей, в равной степени у матерей и у отцов, такую же качественную речь, как и при чтении книг, а речь во время игры в лего была проще. Но дети больше и сложнее говорили во время воспоминаний, чем в обоих других случаях.

Исследование показывает, что деятельность, которую разделяют родитель и ребенок, имеет значение, когда дело доходит до языковых навыков.

Важно просто разговаривать с детьми, уверена Хофф, не играть, не читать с ними, хотя это тоже очень важно. Планируйте вместе будущее, вспоминайте приятные — и неприятные тоже — моменты из прошлого, в общем, говорите с ними, пока они маленькие. Позже коммуникация с детьми усложнится.

Еще один вывод исследователей выглядит очевидным: у более образованных родителей больше кругозор, словарный запас и грамматическая сложность речи — их дети повторяют за ними это.

«Воспоминания очень хороши, но они не заменят хорошего образования и социальной адаптивности», — предупреждает Хофф.

По материалам статьи.

Ольга Грибова