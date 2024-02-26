Как воспоминания помогают улучшить речь

«Разговор во время воспоминаний характеризуется более длинными и сложными предложениями, чем разговор во многих других ситуациях», — говорит ведущий автор исследования, профессор кафедры психологии Эрика Хофф. Кроме того, совместные воспоминания проще, чем чтение, — это естественная часть любой культуры, любого социального слоя, любого сообщества.
В исследовании участвовали семьи из Дании, родители читали с детьми книги, строили что-нибудь из лего или предавались воспоминаниям. Анализ стенограмм разговоров в этих трех видах деятельности показал, насколько различалась родительская речь в каждом случае и как много дети говорили в ответ. Воспоминания вызывали у родителей, в равной степени у матерей и у отцов, такую же качественную речь, как и при чтении книг, а речь во время игры в лего была проще. Но дети больше и сложнее говорили во время воспоминаний, чем в обоих других случаях.
Исследование показывает, что деятельность, которую разделяют родитель и ребенок, имеет значение, когда дело доходит до языковых навыков.
Важно просто разговаривать с детьми, уверена Хофф, не играть, не читать с ними, хотя это тоже очень важно. Планируйте вместе будущее, вспоминайте приятные — и неприятные тоже — моменты из прошлого, в общем, говорите с ними, пока они маленькие. Позже коммуникация с детьми усложнится.
Еще один вывод исследователей выглядит очевидным: у более образованных родителей больше кругозор, словарный запас и грамматическая сложность речи — их дети повторяют за ними это.
«Воспоминания очень хороши, но они не заменят хорошего образования и социальной адаптивности», — предупреждает Хофф.
По материалам статьи.
Ольга Грибова