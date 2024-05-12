Как вести себя в конфликтной ситуации

Поймите, что у вашего визави тоже могут быть важные мотивы. Задавайте на переговорах вопросы, которые могут помочь узнать их.
Следующий шаг — сфокусируйтесь на своей цели. Это не только усилит контроль собственных эмоций, но и контроль над ситуацией.
Это спасет вас от отвлекающих мыслей: «Как он посмотрел? Почему он так сказал? Что он обо мне подумал? Как он может пренебрегать такими вопросами?»
Всего существует четыре поведенческих конфликтных стратегии:
- Бездействие. Избегание решения проблемы, уход от разрешения конфликта.
- Управление конфликтом и согласование интересов. Технологически это переговоры и медиация. В первом случае речь идет о прямых переговорах сторон; во втором — привлекается нейтральная третья сторон.
- Делегирование права решения третьему лицу.
- Применение силы (авторитета, власти). Решение навязывается принудительно.
По словам эксперта, эффективный переговорщик в конфликте может комбинировать подходы.
Если же переговоры зашли в тупик, пригласите третье, неангажированное лицо — например, профессионального медиатора, который натренирован работать в зоне конфликта.
«При этом, медиатор не преследует других интересов, кроме создания конструктивной обстановки для переговоров, помогая сторонам лучше осознать свои интересы и услышать интересы другого», — заключила эксперт.