Как вести себя в конфликтной ситуации

Чаще всего в конфликтной ситуации люди выступают с определенной позицией. Посмотрите на свою позицию как на задачу и задайтесь вопросом — какую цель она решает? Какие есть способы ее достижения? Это откроет возможности разрешить конфликт, рассказала ВФокусе Mail.ru бизнес-медиатор, стратегический партнер Cornerstone Елена Данилова.