Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как вести себя в конфликтной ситуации

Чаще всего в конфликтной ситуации люди выступают с определенной позицией. Посмотрите на свою позицию как на задачу и задайтесь вопросом — какую цель она решает? Какие есть способы ее достижения? Это откроет возможности разрешить конфликт, рассказала ВФокусе Mail.ru бизнес-медиатор, стратегический партнер Cornerstone Елена Данилова.

Источник: Freepik

Поймите, что у вашего визави тоже могут быть важные мотивы. Задавайте на переговорах вопросы, которые могут помочь узнать их.

Следующий шаг — сфокусируйтесь на своей цели. Это не только усилит контроль собственных эмоций, но и контроль над ситуацией.

Это спасет вас от отвлекающих мыслей: «Как он посмотрел? Почему он так сказал? Что он обо мне подумал? Как он может пренебрегать такими вопросами?»

Всего существует четыре поведенческих конфликтных стратегии:

  1. Бездействие. Избегание решения проблемы, уход от разрешения конфликта.
  2. Управление конфликтом и согласование интересов. Технологически это переговоры и медиация. В первом случае речь идет о прямых переговорах сторон; во втором — привлекается нейтральная третья сторон.
  3. Делегирование права решения третьему лицу.
  4. Применение силы (авторитета, власти). Решение навязывается принудительно.

По словам эксперта, эффективный переговорщик в конфликте может комбинировать подходы.

Если же переговоры зашли в тупик, пригласите третье, неангажированное лицо — например, профессионального медиатора, который натренирован работать в зоне конфликта.

«При этом, медиатор не преследует других интересов, кроме создания конструктивной обстановки для переговоров, помогая сторонам лучше осознать свои интересы и услышать интересы другого», — заключила эксперт.