Как в тропиках. Эксперт рассказал, где в России водятся малярийные комары

В СМИ появились сообщения, что в России с приходом весны появились комары, которые переносят опасную болезнь — малярию. Но разве это не исключительно беда жарких тропиков. Об этом в день борьбы с малярией aif.ru спросил у Директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивный заболеваний им. Е. И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университет им. И. М. Сеченова Минздрава России Александра Лукашева:
В России каждый год регистрируется порядка 100 случаев малярии. Заболеваемость снижалась во время пандемии Covid-19 из-за уменьшения выездного туризма, а сейчас восстановилась до уровня, характерного до начала пандемии.
Они никуда не исчезли после ликвидации малярии в стране более 50 лет назад.
В отсутствие больных людей — источников инфекции, комары не могут заразить человека малярией, но риск того, что эта болезнь вернётся, есть. Теоретически заразиться можно не только при укусе комара, но и при переливании зараженной крови, но на практике это бывает крайне редко.
Заразиться малярией можно в большей части стран Африки, Азии, Южной Америки. Риск заражения разный не только в различных странах, но и в разных регионах одной страны. Как правило, в регионах «пляжного» отдыха риск ниже, но он есть.
Вакцин от малярии для путешественников нет. Существуют схемы химиопрофилактики, но препараты имеют много побочных эффектов, назначать их может только врач с учетом риска заражения и здоровья человека!
Обычные средства защиты от комаров — сетки, репелленты, одежда, максимально закрывающая открытые участки кожи, помогут снизить риск заражения при поездке в эндемичные страны. В лечении малярии самое важное — вовремя распознать болезнь. При появлении симптомов инфекционного заболевания после возвращения из эндемичных стран важно обязательно рассказать врачу о поездке.