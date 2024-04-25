Как в тропиках. Эксперт рассказал, где в России водятся малярийные комары

В СМИ появились сообщения, что в России с приходом весны появились комары, которые переносят опасную болезнь — малярию. Но разве это не исключительно беда жарких тропиков. Об этом в день борьбы с малярией aif.ru спросил у Директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивный заболеваний им. Е. И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университет им. И. М. Сеченова Минздрава России Александра Лукашева: