Как узнать размер зарплаты супруга?

Единственный законный способ получить такие данные — через суд. Например, в споре по алиментам, по разделу общего имущества или по другому вопросу, когда инициирован судебный процесс. Тогда жена может заявить ходатайство об истребовании данных о зарплате, и суд может удовлетворить запрос. Как правило, работодатель предоставляет в таком случае справку о должности супруга, его окладе, о размере 2-НДФЛ за определенный период.