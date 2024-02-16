Как узнать размер зарплаты супруга?

Многие россияне готовы спрятать заначку от своей второй половины. Неудивительно, что подозревающие это мужья и жены готовы всеми способами узнавать настоящий размер зарплаты — например, позвонить в бухгалтерию и прямо спросить. Но можно ли так делать?
«Информация о доходах относится к коммерческой тайне предприятия и к персональным данным работника, — говорит адвокат Ольга Самарина. — Эти сведения не предоставляются по звонку супруги. Более того, даже если она направит в адрес работодателя письменный запрос, информацию ей не дадут».
Единственный законный способ получить такие данные — через суд. Например, в споре по алиментам, по разделу общего имущества или по другому вопросу, когда инициирован судебный процесс. Тогда жена может заявить ходатайство об истребовании данных о зарплате, и суд может удовлетворить запрос. Как правило, работодатель предоставляет в таком случае справку о должности супруга, его окладе, о размере 2-НДФЛ за определенный период.
Работника, который разгласил сведения, работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности. А супруг, чьи сведения были разглашены, вправе обратиться с жалобой в Роструд и прокуратуру, а также обжаловать действия работодателя в суде.
Несмотря на то, что закон все-таки оберегает данные о зарплате даже для родственников, эксперты не рекомендуют утаивать свой доход. Лучше доверять друг другу финансовые секреты. И дело не только в возможном обострении отношений в семье, но и в юридических рисках.